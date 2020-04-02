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    X-ray görüntüleme yöntemi ile elastografi mantığı birleştirildi

    X-ray görüntüleme yöntemiyle elastografi yöntemi birleştirildi ve maddeler sertlik derecesine göre başarıyla görüntülendi. Deney maddesi olarak zirkonyum dioksit ve poliakrilamid jel kullanıldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    X-ray görüntüleme yöntemi ile elastografi mantığı birleştirildi
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    Genel görüntüleme yöntemlerinde X-ray, kemik vb. sert dokuları, MRI ve ultrason ise yumuşak dokuları görüntülemek için kullanıyor. Tohoku University kurumundan bir grup araştırmacı X-ray görüntülüme yöntemini yumuşak dokularda da kullanabilmek amacıyla kolları sıvadı.

    MRI ve ultrason görüntülüme yöntemleri elastografi olarak adlandırılan manyetik alan prensibiyle kullanılıyor. Dokulara manyetik dalgalar gönderiliyor ve manyetik dalgaların dokuların sertlik derecesine göre farklı hızlarda yayılmasına bağlı olarak görüntüleme gerçekleştiriliyor.

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    X-ray ise farklı bir mekanizma ile çalışmakla birlikte Araştırmacılar elastografi mantığının X-ray görüntüleme yöntemine de uygulanabileceğini düşünüyor. Ayrıca yeni yöntem ile milimetre düzeyindeki tespit hassasiyetinin micronlara kadar düşebileceği iddia ediliyor.

    Yeni görüntüler elde edildi

    X-ray görüntüleme yöntemi ile elastografi mantığı birleştirildi

    Araştırmacılar X-ray görüntüleme yöntemiyle elastografi yöntemini birleştirdi ve farklı maddeleri sertlik derecesine göre görüntülemeyi başardı. Deney maddesi olarak numunelerde sert zirkonyum dioksit parçaları ve poliakrilamid jel kullanılmakla birlikte yeni görüntüleme yönteminin küçük sert zirkonyum parçacıklarını tespit edebildiği gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Yara bölgesi takibi yapabilen grafen bandaj geliştirildi"

    Araştırma ekibi yeni yöntemi 3 boyutlu görüntüleme yöntemine dönüştürmeyi ve nihai olarak X-ray elastografi cihazı üretmeyi hedefliyor.

    Yeni araştırma Applied Physics Express dergisinde yayımlandı.



    http://www.tohoku.ac.jp/en/press/not_just_for_bones_x_rays_can_now_tell_us_about_soft_tissues_too.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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