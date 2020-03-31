Yara bölgesi takibi yapabilen grafen bandaj geliştirildi

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Diyabetik deri ülserleri gibi kronik yaralara sahip kişilerin düzenli olarak hekim muyaenesinden geçmesi gerekiyor. Yeni grafen türevi bandaj ile yara takibi çok daha kolay olacak gibi görünüyor.

Grapheal adlı biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen yeni bandaj polimer film tabakasından oluşuyor ve içinde bulunan grafen elektrotlar direkt olarak yara bölgesine temas ediyor.

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pH değişimi ile monitörize ediliyor

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İflamasyon bölgesinde olan pH değişimleri grafen elektrotların iletkenliğini değiştiriyor ve değişen iletkenlik sebebiyle oluşan veriler akıllı telefon uygulamasına aktarılıyor. Uygılama sayesinde yara bölgesi devamlı olarak monitörize edilebiliyor.

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Elde edilen veriler bulut sürücüsüne aktarılıyor ve bulut sürücü sayesinde hekimler veya sağlık çalışanları hastayı ve hastanın yarasını görmeden yara durumu takibi yapabiliyor. Ayrıca yeni bandajın üretildiği madde olan grafen anti bakteriyel özelliğiyle de biliniyor yani yeni bandaj yara iyileşme sürecini de iyileştiriyor.

Yeni bandaj yakın zamanda insan deneylerine tabi tutulacak.

https://www.grapheal.com/

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