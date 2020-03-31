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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yara bölgesi takibi yapabilen grafen bandaj geliştirildi

    Grapheal adlı biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen yeni bandaj ile kronik yaraların prognoz takibi akıllı telefon uygulaması sayesinde yapılabilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Yara bölgesi takibi yapabilen grafen bandaj geliştirildi
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    Diyabetik deri ülserleri gibi kronik yaralara sahip kişilerin düzenli olarak hekim muyaenesinden geçmesi gerekiyor. Yeni grafen türevi bandaj ile yara takibi çok daha kolay olacak gibi görünüyor.

    Grapheal adlı biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen yeni bandaj polimer film tabakasından oluşuyor ve içinde bulunan grafen elektrotlar direkt olarak yara bölgesine temas ediyor.

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    pH değişimi ile monitörize ediliyor

    Yara bölgesi takibi yapabilen grafen bandaj geliştirildi
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    İflamasyon bölgesinde olan pH değişimleri grafen elektrotların iletkenliğini değiştiriyor ve değişen iletkenlik sebebiyle oluşan veriler akıllı telefon uygulamasına aktarılıyor. Uygılama sayesinde yara bölgesi devamlı olarak monitörize edilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni bilek implantı geliştirildi"

    Elde edilen veriler bulut sürücüsüne aktarılıyor ve bulut sürücü sayesinde hekimler veya sağlık çalışanları hastayı ve hastanın yarasını görmeden yara durumu takibi yapabiliyor. Ayrıca yeni bandajın üretildiği madde olan grafen anti bakteriyel özelliğiyle de biliniyor yani yeni bandaj yara iyileşme sürecini de iyileştiriyor.

    Yeni bandaj yakın zamanda insan deneylerine tabi tutulacak.



    https://www.grapheal.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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