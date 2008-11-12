X58 yonga setli anakart fiyatları netleşiyor

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Gigabyte X58-UD5

Resmi lansmanı ve paralelinde satışı önümüzdeki Pazartesi günü başlayacak olan Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler ile birlikte X58 yonga setli anakartlar da kullanıcılar ile buluşmaya başlayacak. Intel Nehalem mimarisi ile birlikte soket değişikliğine giderek LGA 1366 formuna geçtiği için Core i7 serisi işlemci almak isteyen kullanıcıların DDR3 bellek kullanımına ek olarak anakart güncellemesi de yapacak.

Tabii X58 yonga setinin X48'in devamı olarak yüksek performans segmentinde yer aldığını düşündüğümüzde toplam geçiş maliyeti açısından kullanıma sunulacak X58 yonga setli anakartların fiyatı da son kullanıcılar açısından ciddi derecede önem taşıyor. 5 gün sonra kullanıma sunulacak olan X58 yonga setli anakartların fiyatları da netleşiyor. Avrupa fiyat listelerine giriş yapmaya başlayan firmaların farklı özellikteki çok sayıda yeni modeli arasında şimdilik en uygun fiyatlı çözümün Gigabyte'ın X58 serisi dahilinde hazırladığı X58-DS4 modelinin olduğunu görüyoruz.

Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modelleriyle kullanılabilen ayrıca Crossfire X desteği de sunan anakart abileri diyebileceğimiz X58-UD5 ve X58-Extreme gibi SLI teknolojisinin kullanımına ise olanak tanımıyor. 3 kanal bellek desteği sunan anakartın iki adet PCIe x16 slotuna sahip olduğu ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses, gigabit ethernet ve katı kapasitör kullanımı gibi özelliklerle donatıldığı ifade ediliyor. Gigabyte'ın X58 yonga setli DS4 modeli için Avrupa fiyat listelerindeki fiyat 220 Avro civarında.

Bu arada en iyi ihtimalle önümüzdeki yılın muhtemelen ikinci çeyreğine kadar Bloomfield serisi Core i7 işlemciler ve X58 yonga setli anakartlar Nehalem için tek alternatif olacağından zamanla fiyatlarda düşüş veya AMD'nin geriye dönük uyumluluk avantajıyla kullanıma sunacağı 45nm Phenom işlemcilerinin sergileyeceği performansa göre fiyatlarda indirim de gerçekleşebilir.

Fiyatlar hakkında detaylı bilgi için;

http://www.geizhals.eu/?cat=mbp4_1366_ddr3

