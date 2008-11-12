Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

X58 yonga setli anakart fiyatları netleşiyor

10 yıl
19,4b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

X58 yonga setli anakart fiyatları netleşiyor
Tam Boyutta Gör

Gigabyte X58-UD5

Resmi lansmanı ve paralelinde satışı önümüzdeki Pazartesi günü başlayacak olan Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil Intel işlemciler ile birlikte X58 yonga setli anakartlar da kullanıcılar ile buluşmaya başlayacak. Intel Nehalem mimarisi ile birlikte soket değişikliğine giderek LGA 1366 formuna geçtiği için Core i7 serisi işlemci almak isteyen kullanıcıların DDR3 bellek kullanımına ek olarak anakart güncellemesi de yapacak.

Tabii X58 yonga setinin X48'in devamı olarak yüksek performans segmentinde yer aldığını düşündüğümüzde toplam geçiş maliyeti açısından kullanıma sunulacak X58 yonga setli anakartların fiyatı da son kullanıcılar açısından ciddi derecede önem taşıyor. 5 gün sonra kullanıma sunulacak olan X58 yonga setli anakartların fiyatları da netleşiyor. Avrupa fiyat listelerine giriş yapmaya başlayan firmaların farklı özellikteki çok sayıda yeni modeli arasında şimdilik en uygun fiyatlı çözümün Gigabyte'ın X58 serisi dahilinde hazırladığı X58-DS4 modelinin olduğunu görüyoruz.

Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modelleriyle kullanılabilen ayrıca Crossfire X desteği de sunan anakart abileri diyebileceğimiz X58-UD5 ve X58-Extreme gibi SLI teknolojisinin kullanımına ise olanak tanımıyor. 3 kanal bellek desteği sunan anakartın iki adet PCIe x16 slotuna sahip olduğu ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses, gigabit ethernet ve katı kapasitör kullanımı gibi özelliklerle donatıldığı ifade ediliyor. Gigabyte'ın X58 yonga setli DS4 modeli için Avrupa fiyat listelerindeki fiyat 220 Avro civarında.

Bu arada en iyi ihtimalle önümüzdeki yılın muhtemelen ikinci çeyreğine kadar Bloomfield serisi Core i7 işlemciler ve X58 yonga setli anakartlar Nehalem için tek alternatif olacağından zamanla fiyatlarda düşüş veya AMD'nin geriye dönük uyumluluk avantajıyla kullanıma sunacağı 45nm Phenom işlemcilerinin sergileyeceği performansa göre fiyatlarda indirim de gerçekleşebilir.

Fiyatlar hakkında detaylı bilgi için;
http://www.geizhals.eu/?cat=mbp4_1366_ddr3


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
justbejust 10 yıl
kazık bileniyor:) 220 euroluk kart dahi buraya 300-350 dolar + kdv'ye gelir. acelesi olmayan p55'i beklesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Başbuğ66 10 yıl
Kazık bileniyor :-) Espri çok iyiydi vallahi. Dakikalardır gülüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haluk23 10 yıl

Orjinalden alıntı: justbejust

kazık bileniyor:) 220 euroluk kart dahi buraya 300-350 dolar + kdv'ye gelir. acelesi olmayan p55'i beklesin.







pc mi sattım phenom almayı düşünüyorum bi taraftan ta i7 mi alayım diye düşünüyordum
daha aklımdan çıkmaz hocam "kazık bileniyor" sözünüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
offf ne güzel ya tam intelci fiyatı! 300-1000 usd arası bir i7 alınır sonra anlamsız FPS artışları kazanılır. eee yaparlar nede olsa zengin adamlar!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Başbuğ66 10 yıl
Az bir performans farkı için bu anakartlara bu paraları ödeyenler kimler acaba gerçekten çok merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 10 yıl
@Furious hocam;
Hocam bellek denetçileri işlemcilerde olduğu için, acaba DDR2 desteği işlemcilere bağlı olmuyor mu? Yani Intel'in yeni işlemciler üretmesi gerekmez mi? Yoksa benmi yanlış düşünüyorum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2

@Furious hocam;

Hocam bellek denetçileri işlemcilerde olduğu için, acaba DDR2 desteği işlemcilere bağlı olmuyor mu? Yani Intel'in yeni işlemciler üretmesi gerekmez mi? Yoksa benmi yanlış düşünüyorum?


O konuda pek bilgim yok işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramdeon 10 yıl
X58'lerden en iyisi bence MSI X58 Platinum.Yerleşim iyi(SATA ve HDD için) ve fiyatının da en uygun kart olacağını düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanc 10 yıl
Bence Ecs nin modelleri fiyat açısından daha uygun olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 10 yıl
Ekonomik versiyonları da geliyor,
provantage.com/...
239$
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Hepsinin ekonomik versiyonu çıkar.Zamanla pahalıların fiyatı da düşer.

Umarım DDR2 versiyon anakartlar da çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
ülkemizde 220 dolar civarı olur herhalde...
ilk etapta pahalı evet ama zamanla ucuzlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARKU 10 yıl
fiyatların oturması için bahara kadar beklemeli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 10 yıl

Orjinalden alıntı: BARKU

fiyatların oturması için bahara kadar beklemeli



neden bahara kadar beklenmeli
baska yerden haber filanmi geldi yoksa kisisel tahmininmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19443 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, gigabyte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl HIS HD4830 Crossfire video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim