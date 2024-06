Xbox Games Showcase 2024: Tüm Duyurular

Tam Boyutta Gör Bu haftanın başında duyurusu yapılan Xbox Games Showcase 2024 sunumu geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 1 saatten fazla süren sunumda ise birçok oyun gösterildi. Öyle ki bunlar arasında Doom: The Dark Ages, yeni Dragon Age oyunu, State of Decay 3 ve Fable'ın yanı sıra Call of Duty: Black Ops 6 oynanış fragmanı yer alıyor. Gelin bu sunumda karşımıza çıkan tüm duyurulara yakından baklalım.

Age of Mythology: Retold için ilk oyun fragmanı paylaşıldı

Age of Mythology Retold, 4 Eylül 2024 tarihinde Xbox Series X/S ve PC platformuna geliyor. Age of Mythology: Retold, tarihin ötesine geçerek tanrıların, canavarların ve insanların çarpıştığı efsanevi bir çağa uzanıyor. 2012 yılında çıkan oyunun baştan aşağı yenilenmiş bir sürümü olacak yapımda, oynanış, animasyon ve karakter modelleri baştan aşağı yenilemiş olacak. Üstelik Türkçe dil desteği ile piyasaya sürüleceğini hatırlatalım. Age of Mythology: Retold şu anda ön siparişe açık. Üstelik ilk günden Game Pass'e geliyor.

Avowed

Obsidian imzasını taşıyan Avowed, bu yıl oyuncularla buluşacak. Yeni fragman, sinematik bir akışa sahip ve hikaye hakkında daha fazla detay veriyor. Obsidian'ın popüler oyunlarından Pillars of Eternity ile aynı evrende geçen yapım, ilk günden Game Pass'te olacak.

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 artık resmileşti ve 25 Ekim’de çıkıyor. Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty: Black Ops 6, yepyeni bir hikayeye ek olarak Omnimovement gibi yenilikler içeriyor. Bu, oyunculara herhangi bir yöne koşma, kayma ve dalma olanağı veriyor ve tüm oyun modlarında mevcut olacak.

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim’de Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC’de çıkıyor. Xbox Game Pass planlarında (Game Pass Ultimate, Game Pass PC, Game Pass Console) ilk günden mevcut olacak.

Doom: The Dark Ages 2025'te Xbox'a geliyor

Xbox Games Showcase 2024'te yapılan en büyük duyurulardan biri de, Doom'un ortaçağa uyarlanmış hali The Dark Ages oldu. Id Software tarafından geliştirilen yapım, 2025 yılında Xbox Game Pass, Xbox Series X|S ve PC'ye geliyor. Microsoft Store aracılığıyla Doom: The Dark Ages’i istek listenize eklemeyi unutmayın.

Fable için yeni fragman paylaşıldı

Xbox Games Showcase 2024 sunumunda, Fable Reboot için yeni bir fragman ve tarih bilgisi paylaşıldı. Video, ilk kez 2020'de tanıtılan oyundan yeni detaylar içeriyor. Playground Games imzasını taşıyan yeni Fable oyunundan net çıkış tarihi verilmese de, 2025'te geleceği doğrulandı.

Gears of War: E-Day

The Coalition, Xbox Games Showcase 2024 etkinliğinde, Gears of War evreninde geçen yeni bir oyun olan Gears of War: E-Day'i tanıttı. Gears of War: E-Day, önemli Emergence Day sırasında geçiyor. Gears of War'dan on dört yıl önce, savaş kahramanları Marcus Fenix ve Dom Santiago, yeni bir kabusa: Locust Horde’a karşı savaşmak için eve dönüyor.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunun ne zaman çıkacağına dair bir detay ise verilmedi. Buna rağmen diğer tüm Xbox oyunlarında olduğu gibi ilk günden Game Pass'te olacak.

Indiana Jones and the Great Circle

Wolfenstein stüdyosu MachineGames tarafından geliştirilen Indiana Jones and the Great Circle için yeni bir fragman yayınlandı. Oyunun yeni videosuna baktığımızda Indy'i Himalayalarda gizemli bir taşı ararken görüyoruz. Indiana Jones and the Great Circle, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Xbox Series X|S ve PC’de Game Pass’te ilk günden itibaren oynanabilir olacak.

Microsoft Flight Simulator 2024 19 Kasım'da geliyor

Microsoft'un geliştirdiği ve popüler Flight Simulator serisinin yeni oyunu olan Flight Simulator 2024, bu yılın sonunda Xbox ve PC platformlarına ulaşacak. Microsoft, bu yeni sürümü, "simülasyon, bulut, makine öğrenimi, grafik ve oyun alanlarında en son teknolojilerden yararlanarak tasarlanmış," "şimdiye kadar yapılmış en iddialı tüketici uçuş simülatörü" olarak tanımlıyor.

Yeni sürümde, hava yangınlarıyla mücadele, arama ve kurtarma, ticari uçuşlar, uzaktan kargo operasyonları, VIP charter hizmeti, hava yarışı ve daha fazlası oyunculara sunulacak. Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım'da PC ve Xbox Series X|S'e geliyor ve ilk günden itibaren konsol, PC ve bulutta Game Pass ile oynanabilir olacak.

Perfect Dark

The Initiative ve Crystal Dynamics tarafından yeniden tasarlanan Perfect Dark için yeni oynanış fragmanı paylaşıldı. Videoda, Ajan Joanna Dark'ın casusluk becerilerini ve Daniel Carrington'un ardındaki gizemlere olan yolculuğunu görüyoruz. Oyun Xbox Series X|S'e geliyor ve ilk gün Xbox Game Pass üzerinden erişilebilir olacak. Ancak henüz bir çıkış aralığı yok.

South of Midnight

.

Xbox Games Showcase 2024'te, We Happy Few'un yapımcıları Compulsion Games'in yeni oyunu South of Midnight'ın yeni fragmanı paylaşıldı. Üçüncü şahıs kamera açısına sahip olan oyun, Bayonetta tarzı dövüş mekanikleri ile aksiyon macera keşfini birleştiriyor. South of Midnight, 2025'te Xbox Game Pass, Xbox Series X | S ve PC'de yayınlanacak.

State of Decay 3 videosu yayınlandı

Dört yıl aradan sonra, State of Decay 3 nihayet yeni bir fragmanla karşımıza çıktı. Undead Labs tarafından geliştirilen zombi temalı açık dünya oyunu, serinin klasik unsurlarını korurken takım mekanikleri ve hayatta kalma unsurlarını bizlere gösteriyor. Üstelik fragmanda bazı yeni mutasyona uğramış zombilerle karşılaşıyoruz. State of Decay 3 için şimdilik bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid 3'ün yeniden yapımı olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater için yeni fragman paylaşıldı. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapımda, Naked Snake ve Boss gibi birkaç önemli karakteri görüyoruz. Üstelik yeni bir üçüncü şahıs kamera ve kontrol düzeni ile Metal Gear Solid destanının başlangıcına gidiyoruz. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater için çıkış tarihi halen açıklanmadı.

Life Is Strange: Double Exposure

Life is Strange serisinin son oyunu Double Exposure duyuruldu. Double Exposure, Life Is Strange'in ana karakteri Max Caulfield'ı geri getiriyor ve zaman manipülasyonu güçlerini gücünü kullanarak iki farklı zaman çizgisini yeniden birleştirmek zorunda. Life Is Strange Double Exposure 29 Ekim'de çıkacak ve Ultimate Edition'ın ön siparişini verenler 15 Ekim'den itibaren ilk iki bölümü oynayabilecek.

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Microsoft'un Xbox Games Showcase 2024 etkinliğinde STALKER 2'den yeni bir fragman da paylaşıldı. Yepyeni açıklamalarla dolu bu fragman, lokasyonlardan mutantlar ve anormalliklerle karşılaşmalara kadar oyuncuları bekleyen çeşitli deneyimleri sergiliyor. STALKER 2 5 Eylül'de PC ve Xbox Series S|X için piyasaya sürülecek. Üstelik ilk günden Game Pass'te olacak.

Starfield Shattered Space tanıtım fragmanı

Starfield'ın ilk büyük genişleme paketi Shattered Space için yeni bir fragman paylaşıldı. Bu yılın sonlarında yayınlanacak Shattered Space, oyuncuları Va'ruun Hanesi'nin gizli ana gezegeni Dazra'ya götürüyor. Dazra şehrinde gizemli bir güç harekete geçiyor ve oyuncular bu yeni macerada korkutucu bir kozmik tehdidi araştıracak. Ayrıca, yeni bir gezegeni keşfederken benzersiz silahlar, uzay giysileri ve teçhizatlar bulma fırsatına sahip olacaklar.

Üstelik Haziran güncellemesi, resmi mod desteği, Trackers Alliance'ın tanıtıldığı ilk yeni görev DLC'si, yeni ödül avcılığı özellikleri ve yakın dövüş silahlarındaki iyileştirmeler içeriyor.

Fallout 76 Skyline çıkış tarihi yeni fragmanla açıklandı

Bildiğiniz gibi Amazon'un Fallout TV dizisindeki ghoul karakteri büyük beğeni topladı ve Bethesda, bu temayı artık Fallout 76'ya getiriyor. Fallout 76 Skyline ile 50. seviyeye ulaşan kullanıcılar, özel bir görev aracılığıyla ghoul olarak oynama şansına sahip olacak. Üstelik Skyline Valley bölgesi ve yepyeni maceralar oyuncuları bekliyor olacak. Skyline Valley , 12 Haziran'da Fallout 76'ya geliyor .

