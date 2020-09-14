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    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu

    Xbox Series X konsolu ülkemizde 7499TL fiyat etiketi ile ön siparişe başlıyor. Xbox Series S tamamen dijital konsol ise 4599TL seviyesinden ön siparişe açılıyor.
    7 sa.
    5,1b
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
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    Microsoft’un merakla beklenen yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S için global fiyatlar açıklandıktan sonra ülkemiz fiyatları da resmiyete kavuştu. Üstelik ön sipariş tarihleri de belli olmuş durumda.

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    Xbox Series X Türkiye fiyatı

    Xbox Series X firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü konsol olma özelliğine sahip. 8 adet Zen 2 çekirdeği ve 3328 Stream işlemcili Navi 20 grafik birimlerinden oluşan özel AMD yongası 12TFLOPS seviyesine ulaşabiliyor. 16GB GDDR6 bellek ise 560GB/s bant genişliği kullanıyor. Konsol 4K oyunlar yanında 8K çözünürlüklere de uyum sağlıyor.

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    Xbox Series X için geçtiğimiz hafta 499$ global fiyat etiketi resmiyet kazanmıştı. Ülkemiz için de döviz kuru hareketlilikleri sonrasında 7499TL fiyat etiketi ortaya çıkıyor. Ön sipariş 22 Eylül tarihinde başlayacak.

    Xbox Series S Türkiye fiyatı

    Xbox Series S konsolu ise biraz daha cebini düşünenleri hedefliyor. 4TFLOPS performans değeri ile 2K çözünürlükte oyunlara odaklanana Xbox Series S ayrıca disk sürücüsü olmadığı için tamamen dijital. Xbox Series S için 299$ fiyat mevcuttu ve ülkemizde de 4599TL seviyesinden satılacak. Ön sipariş tarihi yine aynı. Henüz bu fiyatlara hangi depolama kapasitesi dahil edildi bilinmiyor ancak kısa süre içerisinde pek çok farklı paket piyasaya çıkmış olacaktır.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Murat.Ak (Murat Ak) 7 sa. en beğenilen
    Dolar fiyatının 15 katı. Sözün bittiği yer. Allah’dan 90 ve 2000 yılları gördüm. Yazık günümüz gençlerine
    1 Yanıt Yanıtla +76
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    -BraveHeart- (Fatih ) 7 sa.
    500$ lık konsolu 1000$ a alıyoruz birim parayı geçtim normal fiyattan bile birşey alamıyoruz kahrolsun böyle sistem.
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    encuni (mesut karas) 6 sa.
    1 tane bana 1 tane tayyibe 1 tane damada 1 tanede tayybin torununa
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    Yorumlar (61) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Bat-Man 42 sn.
    Ölü doğar.
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    mekan54 1 sa.
    Bu fiyatlara ne alacakları ne de ürünü satacak olanları memnun edeceğini düşünmüyorum.
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 1 sa.
    Bir doğalgaz kaynağı daha bulalım bakın bu fiyatlar nasıl yarıya iniyor.
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    Nightwing (haldun ) 2 sa.
    Bu fiyatlar ile pcye yöneleceğim ben. Umarım çıktıktan sonra düşüş yaşar fiyatlar ki zaten pek satılacağını sanmıyorum bu halde.
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    brk6152 3 sa.
    Yaşanmaz oldu
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    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 3 sa.
    Bu ülkede elektronik ürünü aldın aldın . Almazsan görün geçtiğimiz nesilde olsuğu gibi bu nesilde de ileride 2.ele aldığın fiyattan daha pahalıya satabileceğin durumlar gelecek. En son elektronikte ne zaman ucuzlama oldu hatırlamıyorum.
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    Nightwing (haldun ) 4 sa.
    Ne kadar polliyannaymışım ben arkadaş ya. Yuh bu kadar da beklemiyordum! Yazık.
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    Alqu 4 sa.
    Silivri var yazmamalıyım eleştirmemeliyim biat etmeliyim.
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    th9 4 sa. yeni yorumcu
    ekonomiyi savunan varsa gitsin en yakındaki köprüye dalış denemesi yapsın lütfen
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    Mert84 4 sa.
    reddit.com/...

    Diğer ülkelerdeki fiyatları paylaşmıştı birisi reddit'de. Series s için 400 dolardan fazla olan bi Hindistan var 475 dolar geri kalanı 300-400 arasında bizdeki fiyatıysa 613 dolar muhtemelen dünyada bu cihazların en pahalı satıldığı ülkeyiz.
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