Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu

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Microsoft’un merakla beklenen yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S için global fiyatlar açıklandıktan sonra ülkemiz fiyatları da resmiyete kavuştu. Üstelik ön sipariş tarihleri de belli olmuş durumda.

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Xbox Series X Türkiye fiyatı

Xbox Series X firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü konsol olma özelliğine sahip. 8 adet Zen 2 çekirdeği ve 3328 Stream işlemcili Navi 20 grafik birimlerinden oluşan özel AMD yongası 12TFLOPS seviyesine ulaşabiliyor. 16GB GDDR6 bellek ise 560GB/s bant genişliği kullanıyor. Konsol 4K oyunlar yanında 8K çözünürlüklere de uyum sağlıyor.

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Xbox Series X için geçtiğimiz hafta 499$ global fiyat etiketi resmiyet kazanmıştı. Ülkemiz için de döviz kuru hareketlilikleri sonrasında 7499TL fiyat etiketi ortaya çıkıyor. Ön sipariş 22 Eylül tarihinde başlayacak.

Xbox Series S Türkiye fiyatı

Xbox Series S konsolu ise biraz daha cebini düşünenleri hedefliyor. 4TFLOPS performans değeri ile 2K çözünürlükte oyunlara odaklanana Xbox Series S ayrıca disk sürücüsü olmadığı için tamamen dijital. Xbox Series S için 299$ fiyat mevcuttu ve ülkemizde de 4599TL seviyesinden satılacak. Ön sipariş tarihi yine aynı. Henüz bu fiyatlara hangi depolama kapasitesi dahil edildi bilinmiyor ancak kısa süre içerisinde pek çok farklı paket piyasaya çıkmış olacaktır.

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