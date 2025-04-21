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    Nintendo Switch 2’de DLSS kullanan ilk oyun Cyberpunk 2077 oldu

    Nintendo Switch 2’nin çıkış oyunlarından Cyberpunk 2077, konsolun ilk DLSS destekli oyunu oldu. CD Projekt RED, oyunun tüm modlarında DLSS’in olduğunu doğruladı.

    Nintendo Switch 2’de DLSS kullanan ilk oyun Cyberpunk 2077 oldu Tam Boyutta Gör
    Günümüzde adeta bir teknoloji demosu haline gelen Cyberpunk 2077, Nintendo Switch 2 için de yolda. CD Projekt RED, Cyberpunk 2077’nin, Nvidia’nın yapay zeka destekli görüntü yükseltme teknolojisi DLSS’i kullanan ilk Nintendo Switch 2 oyunu olacağını doğruladı.

    CD Projekt RED’ten DLSS onayı

    Digital Foundry tarafından duyurulan bu bilgiye göre, DLSS teknolojisi cihazın tüm görüntü modlarında aktif olarak devrede olacak. Dolayısıyla elde veya sabit halde kullanılırken Kalite ve Performans seçeneklerinde DLSS’ten yararlanılıyor.

    Digital Foundry editörleri, CD Projekt RED’den alınan resmi doğrulamanın ardından oyuna ait mevcut video görüntülerini incelemeye aldı. Ancak görüntülerin düşük son işlem kalitesi nedeniyle DLSS’in izlerini tespit etmek kolay olmadı. Yine de dikkatli bir analiz sonucunda bazı DLSS karakteristiklerine rastlandı. Bu durum, oyunun gerçek zamanlı olarak çözünürlüğü artırdığını ve görsel keskinliği yapay zeka yardımıyla iyileştirdiğini ortaya koyuyor.

    Oyunun Nintendo Switch 2 versiyonu, çözünürlük konusunda da dikkat çekici bir esneklik sunuyor. CD Projekt RED’in açıklamasına göre, tüm modlar temel olarak 1080p hedefli çalışıyor. Ancak elde taşınır performans modunda hedef çözünürlük 720p’ye düşüyor. Dinamik çözünürlük ölçeklendirmesi sayesinde, bu değerler her iki eksende de 2 kata kadar aşağı çekilebiliyor. Bu da docked modda 540p’ye, elde taşınır modda ise 360p’ye kadar düşen çözünürlüklerle oynanabileceği anlamına geliyor. DLSS teknolojisi sayesinde bu düşüşler, görsel kalite açısından hissedilmeden dengelenmeye çalışılıyor.

    Lansman tarihi netleşti

    Cyberpunk 2077, Nintendo Switch 2 ile aynı gün, yani 5 Haziran 2025’te konsol için piyasaya sürülecek. Oyun, halihazırda PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S platformlarında da oynanabiliyor.

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