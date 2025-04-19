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    Nintendo Switch 2 için geri sayım başladı: İşte ön sipariş tarihi ve fiyatı

    Nintendo, merakla beklenen Switch 2 için ön sipariş tarihini resmi olarak açıkladı. Fiyatlar sabit kalırken, aksesuarlar zamlandı. Lansman 5 Haziran’da yapılacak.

    Nintendo Switch 2 ön sipariş tarihi ve fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Switch 2 için ön siparişlerin 24 Nisan 2025'te başlayacağını resmen duyurdu. İlk olarak 9 Nisan'da açılması planlanan ön sipariş süreci, ABD'nin küresel ticaret kısıtlamarı ve belirsizlik nedeniyle ertelenmişti. Bu kez sürecin sorunsuz ilerlemesi bekleniyor.

    Nintendo Switch 2 ön sipariş tarihi ve fiyatı açıklandı

    Nintendo'nun açıklamasına göre Switch 2 24 Nisan 2025'te başlaması bekleniyor. Konsolun çıkış tarihi ise 5 Haziran 2025 olarak açıklandı ve Standart model 449,99 dolardan, Mario Kart World oyununun da dahil olduğu paket ise 499,99 dolardan satışa sunulacak. Oyun fiyatlarında ise değişiklik yok; Mario Kart World 79,99 dolar, Donkey Kong Bananza ise 69,99 dolar olarak listelenmiş durumda.

    Aksesuar fiyatlarında ise artış yaşandı. Pro Kumanda 84,99 dolara, Joy-Con 2’li set 94,99 dolara, Dock Seti ise 119,99 dolara yükseldi. Türkiye fiyatlarına gelirsek, Nintendo Switch 2'nin fiyatı netleşmiş değil. Ancak konsolun Türkiye’deki dağıtımından sorumlu olan CD Media, çalışmaların sürdüğünü belirterek fiyat ve ön sipariş detaylarının yakında paylaşılacağını duyurdu.

    Kaçıranlar için Nintendo Switch 2, daha büyük ekran, DLSS destekli Nvidia APU ve manyetik bağlantı destekli yeni Joy-Con kontrolcüleriyle geliyor. Ayrıca, dijital Switch oyunlarının büyük bir bölümüyle uyumlu olacak. Konsolla ilgili daha fazla detayın, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Nintendo Direct sunumunda paylaşılması bekleniyor.

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