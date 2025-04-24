Nintendo Switch 2’nin işlemcisi sonunda netleşti: Tegra239 ilk kez görüntülendi

Tegra239 kullanıyor
Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu Switch 2 hakkında uzun süredir devam eden çip söylentileri netlik kazandı. Sosyal medyada paylaşılan ve "T239" etiketi taşıyan bir yonga görseli, cihazın kalbinde Nvidia'nın özel üretim Tegra239 işlemcisinin yer aldığını doğruladı.
Tegra239 hakkında daha önce birçok teknik bilgi sızdırılmıştı. Bu bilgilere göre çip, sekiz adet Arm Cortex-A78C çekirdeğiyle donatılmış durumda. CPU'nun 1.1 GHz ila 1.5 GHz arasında değişen bir saat hızına sahip olduğu belirtiliyor. Grafik birimi tarafında ise yine gelişmeler mevcut.
Tegra239’un GPU’su, NVIDIA’nın Ada Lovelace ve Ampere mimarilerinin birleşiminden oluşan hibrit bir yapıya sahip. Toplamda 1536 CUDA çekirdeği içeren bu GPU, DLSS (Deep Learning Super Sampling) desteğiyle donanımsal sınırları esnetiyor. Bu sayede Switch 2, dock modunda 4K 60 FPS görüntü çıkışı verebiliyor olacak.
Son olarak konsolun bellek mimarisinde de modern çözümler kullanılmış. 128-bit genişliğinde bir bellek arayüzüyle çalışan çip, LPDDR5 bellek teknolojisini destekliyor. Şu an için Tegra239 etrafındaki detaylar oldukça kısıtlı, bu yüzden ayrıntılara fazla giremiyoruz. Ancak konsolun bugünden itibaren ön siparişe açıldığını söyleyelim. 5 Haziran'da ise genel kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP