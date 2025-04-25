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    Nintendo Switch 2 yok satıyor: Stoklar tükendi

    Nintendo'nun merakla beklenen el konsolu Nintendo Switch 2, ön sipariş sürecinde tüm perakendecilerde tükendi. Ön sipariş için kullanıcılar 5 Hazıran'a yönlendiriliyor.

    Nintendo Switch 2 yok satıyor: Stoklar tükendi Tam Boyutta Gör
    Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolu Switch 2, henüz piyasaya sürülmeden büyük bir başarıya imza attı. 24 Nisan'da ABD ve Kanada'da ön siparişe açılan cihaz, büyük perakendecilerin tümünde tükendi. Hatta ön sipariş davetiyeleri birçok kullanıcıya ulaşmadı ve Nintendo, e-postaların ancak 5 Haziran'daki lansman sonrası gönderilebileceğini duyurdu.

    Nintendo Switch 2 yok satıyor

    Kaçıranlar için Nintendo Switch 2'de yaşanan stok sıkıntısı, büyük oranda ABD'nin uygulamayı planladığı %24'lük yeni gümrük tarifesinden kaynaklı. Nintendo, bu belirsizlik nedeniyle 9 Nisan'da başlaması planlanan ön siparişleri ertelemişti. Ancak 24 Nisan'da yeniden başladı ve beklenenin ötesinde bir ilgiyle karşılaştı. Öyle ki, Target ve Best Buy gibi siteler yoğun talep nedeniyle geçici erişim sorunları yaşadı.

    Şu an için Switch 2'nin standart versiyonu 449,99 dolardan satışa sunulurken, Mario Kart World oyununu içeren özel paket 499,99 dolardan satılıyor. Ancak bu fiyatların, ilerleyen dönemde uygulanabilecek tarifeler nedeniyle artabileceği gündemde. Nintendo, konsolun fiyatını sabit tutmayı hedeflese de, aksesuar fiyatlarında piyasa koşullarına bağlı olarak ayarlamalar yapılabileceğini açıkladı.

    Nintendo Switch 2'nin 5 Haziran'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak stok sorunları devam ederse, lansman günü uzun kuyrukların oluşabileceğini kanıtlar nitelikte. Dolayısıyla Nintendo'nun atacağı adımları bekleyip görmemiz gerekecek. 

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