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    Nintendo Switch 2 sadece Japonya’da 2.2 milyon talep topladı, stok krizi uyarısı yapıldı

    Nintendo Switch 2 konsoluna dünya çapında olan yoğun ilgi muhtemel bir stok krizinin de fitilini ateşlemiş durumda. Nintendo patronu sosyal medyadan uyarı yaptı.  

    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Konsol dünyasının en çok satanları arasına girmeyi başaran Nintendo Switch sonrasında Nintendo Switch 2 modelinde de beklentiler büyük. Öyle ki Japon oyun severler şimdiden bir stok sıkıntısına sebep olacak gibi görünüyor. 

    Nintendo Switch 2 rekor talep topladı

    Memleketi Japonya’da talep toplamaya başlayan Nintendo Switch 2 konsolu için sadece internet üzerinden yapılan başvurular 2.2 milyonu aştı. Fiziksel mağazalardan da önemli miktarda başvuru olduğu tahmin ediliyor. 

    Elbette böyle bir talep firmanın tahminlerinin ötesine geçti. Nintendo patronu sosyal medyadan yaptığı açıklamada talep rakamlarının beklentilerin çok ötesinde olduğunu ve 5 Haziran tarihinde dijital mağazada satışa çıkacak olan stok rakamını da ciddi şekilde aştığını belirtti. 

    Sadece Japonya’da değil pek çok ülkede konsol ön siparişe başlamış durumda ve stoklar şimdiden tükendi. ABD’de ise bu haftadan itibaren ön sipariş başlayacak. Böylece toplam talebin on milyonları bulabileceği tahmin ediliyor. 

    Zaten Nintendo Switch 2 konsolu için bir stok sıkıntısı bekleniyordu ancak bunun rekor düzeyde olması beklenmiyordu. Haziran ayı ile birlikte global çapta bir karaborsa krizinin yaşanması kaçınılmaz gibi duruyor. Nintendo Switch 2 konsolu Japonya’da özel indirimle 350$ olarak satılacak. 

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    simyacı35 8 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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