Nintendo Switch 2 sadece Japonya’da 2.2 milyon talep topladı, stok krizi uyarısı yapıldı

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Tam Boyutta Gör Konsol dünyasının en çok satanları arasına girmeyi başaran Nintendo Switch sonrasında Nintendo Switch 2 modelinde de beklentiler büyük. Öyle ki Japon oyun severler şimdiden bir stok sıkıntısına sebep olacak gibi görünüyor.

Nintendo Switch 2 rekor talep topladı

Memleketi Japonya’da talep toplamaya başlayan Nintendo Switch 2 konsolu için sadece internet üzerinden yapılan başvurular 2.2 milyonu aştı. Fiziksel mağazalardan da önemli miktarda başvuru olduğu tahmin ediliyor.

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Elbette böyle bir talep firmanın tahminlerinin ötesine geçti. Nintendo patronu sosyal medyadan yaptığı açıklamada talep rakamlarının beklentilerin çok ötesinde olduğunu ve 5 Haziran tarihinde dijital mağazada satışa çıkacak olan stok rakamını da ciddi şekilde aştığını belirtti.

Sadece Japonya’da değil pek çok ülkede konsol ön siparişe başlamış durumda ve stoklar şimdiden tükendi. ABD’de ise bu haftadan itibaren ön sipariş başlayacak. Böylece toplam talebin on milyonları bulabileceği tahmin ediliyor.

Zaten Nintendo Switch 2 konsolu için bir stok sıkıntısı bekleniyordu ancak bunun rekor düzeyde olması beklenmiyordu. Haziran ayı ile birlikte global çapta bir karaborsa krizinin yaşanması kaçınılmaz gibi duruyor. Nintendo Switch 2 konsolu Japonya’da özel indirimle 350$ olarak satılacak.

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Nintendo Switch 2 stok krizine doğru gidiyor