Taşınabilir PlayStation 6 çıkış zamanı ve özellikleri sızdırıldı

PS5 oyunlarını doğrudan çalıştırabilecek
Gelen son bilgilere göre taşınabilir PlayStation 6, PlayStation 5 oyunlarını doğrudan çalıştırabilecek. Üstelik geliştiricilerin özel bir uyarlama yapması gerekmeyecek. Ancak bazı oyunların daha akıcı performans sunabilmesi için yamalara ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor. Bu da yazılım seviyesinde shader binary uyumluluğuna işaret ediyor.
Donanımsal açıdan bakıldığında taşınabilir modelin, standart PlayStation 6 kadar güçlü olmayacağı kesinleşmiş durumda. Son raporlar cihazın içindeki özel AMD yongasının 40’tan az işlem kümesi (CU) içereceği, düşük voltajda çalışacak şekilde optimize edildiği yönünde. Bu, performansın PS5 seviyesinin altında kalmasına neden oluyor. Ancak Xbox Series S'e kıyasla daha güçlü olacak.
PS6 ile aynı zamanda çıkıyor
Sony'nin taşınabilir PS6 modelini masaüstü sürümle paralel olarak geliştirdiği konuşuluyor. Ana konsol tarafında ise henüz fazla detay mevcut değil ancak Sony’nin bu modeli neslin en güçlü cihazı yapmak istediği yönünde sinyaller var. Bu noktada gelişmiş ışın izleme ve makine öğrenimi teknolojileriyle desteklenen, AMD'nin Frame Gen teknolojisinin de bulunduğu bir konsol görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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