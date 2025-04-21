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    Taşınabilir PlayStation 6 çıkış zamanı ve özellikleri sızdırıldı

    Sony, taşınabilir PS6 ile yeniden mobil oyun sahnesine dönüyor. PS5 oyunlarını çalıştırabilecek cihaz, performans tarafında bazı kısıtlamalarla geliyor. İşte detaylar...

    Taşınabilir PlayStation 6 çıkış zamanı ve özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda taşınabilir oyun konsolları büyük bir ivme kazandı. Steam Deck’in başlattığı bu dalga, ROG Ally ve Lenovo Legion Go gibi alternatiflerle büyürken, Sony tarafında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. PS Vita'nın ardından yeniden taşınabilir pazara dönüş sinyalleri veren Sony, PS Portal ile kontrollü bir adım atmıştı. Ancak şimdi, çok daha iddialı bir cihaz yolda: Taşınabilir PlayStation 6.

    PS5 oyunlarını doğrudan çalıştırabilecek

    Gelen son bilgilere göre taşınabilir PlayStation 6, PlayStation 5 oyunlarını doğrudan çalıştırabilecek. Üstelik geliştiricilerin özel bir uyarlama yapması gerekmeyecek. Ancak bazı oyunların daha akıcı performans sunabilmesi için yamalara ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor. Bu da yazılım seviyesinde shader binary uyumluluğuna işaret ediyor.

    Donanımsal açıdan bakıldığında taşınabilir modelin, standart PlayStation 6 kadar güçlü olmayacağı kesinleşmiş durumda. Son raporlar cihazın içindeki özel AMD yongasının 40’tan az işlem kümesi (CU) içereceği, düşük voltajda çalışacak şekilde optimize edildiği yönünde. Bu, performansın PS5 seviyesinin altında kalmasına neden oluyor. Ancak Xbox Series S'e kıyasla daha güçlü olacak.

    PS6 ile aynı zamanda çıkıyor

    Sony'nin taşınabilir PS6 modelini masaüstü sürümle paralel olarak geliştirdiği konuşuluyor. Ana konsol tarafında ise henüz fazla detay mevcut değil ancak Sony’nin bu modeli neslin en güçlü cihazı yapmak istediği yönünde sinyaller var. Bu noktada gelişmiş ışın izleme ve makine öğrenimi teknolojileriyle desteklenen, AMD'nin Frame Gen teknolojisinin de bulunduğu bir konsol görebiliriz. 

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