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XFX DirectX 11 öncesinde Radeon HD 4890 Black Edition modeli üzerinde duruyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,2b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX DirectX 11 öncesinde Radeon HD 4890 Black Edition modeli üzerinde duruyor
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DirectX 11 destekli ilk ekran kartlarının Eylül ayında tanıtılması beklenirken, donanım üreticileri mevcut modelleri için artık son çalışmalarını yapıyorlar. Bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak geçtiğimiz sene sonunda AMD-ATi ile iş birliğine gittiğini açıklayan ve yeni yıl ile birlikte ATi Radeon serisi ekran kartlarını pazara sunmaya başlayan XFX, yüksek performans segmenti için hazırladığı fabrika çıkışı hız aşırtmalıo Radeon HD 4890 Black Edition modeli üzerinde duruyor.

Firmanın ATi tabanlı ürün gamındaki tek GPU'lu en hızlı model olan ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunu temel alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 1GHz'de, bellekleri ise 4GHz'de çalışan ekran kartı XFX tarafından özelleştirilen baskılı devre tasarımını kullanıyoır. Destej veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyan kart yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip.

Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan XFX Radeon HD 4890 Black Edition, Avrupa'da 190 Avro civarı fiyatla satılıyor.

XFX DirectX 11 öncesinde Radeon HD 4890 Black Edition modeli üzerinde duruyor
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GurcellOnline 10 yıl
4GHz mi yaziyordu yukarida banami oyle geldi? Ustelik boyle bir fiyata? Bu AMD kafayi yemis XFX de yardim etmis anlasilan.
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TiesTorN 10 yıl
ram hızı 4ghz, gayet normal bir hız.
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BlackBeasT 10 yıl
Fan olayı bırakın VaLUOR güzel değinmiş burda bu konuyla pek bilgili olmayan arkadaşların kafasını karıştırmayın
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TiesTorN 10 yıl
Hızı iyi de, referans tasarım olcaksa geçiniz...
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KANUNI61 10 yıl
xfx ürünleri baya kaliteli olmalı hic kullanmadım ama izlenimim ö yönde
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running_wild 10 yıl
cevapların fanatiklikle alakası yok. bazı oyunlarda gtx285'i geçtiği doğru. işte linki: hardwareoverclock.com/...
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StreamRolleR 10 yıl
ne kadar fanatik bir cevap tebrik ederim seni :) burda tartışma çıkarma
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skylineGTR_34 10 yıl
Adamlar fiyatı iyiken gitsin, diye süsleyip süsleyip satıyor aynı şeyleri...
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cestvrai 10 yıl
235dolarlık kart 350 dolarlık kartla aynı performansı veriyorsa bende fanatik olurum tabi
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scutaro 10 yıl
@ cestvrai
Fps başarımı oyundan oyuna değişebildiği gibi aynı oyundaki sahneden sahneye bile değişiklik gösterir yani birinde daha aktif bir ortam varken diğerinde daha durağan olması fps'yi kartların yapısına göre farklı şekilde etkiler bunlar 100 defa anlatıldı ararsan GTX260'ın bile 4890'a denk olduğu veya daha iyi başarım gösterdiği oyunlarda bulursun yine aynı şekilde 4890'nın default GTX285'i geride bırakabileceği oyunda bulursun ikincisi GTX285 zaten GTX275 varken alınacak bir kart değil.

pclabs.com.tr/...
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cestvrai 10 yıl
Bu kart testlerde stock GTX 285'i çoğu oyunda geçiyor. EVGA GTX 285 modeli bile bu kartı sadece bazı oyunlarda geçebiliyor.
Bu kartın crossfire düzeneği Asus Mars'la bile kapışır diye düşünüyorum,hemde 1/3 fiyatına!
Gerçekten F/P olarak süper bir kart
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

cestvrai

Bu kart testlerde stock GTX 285'i çoğu oyunda geçiyor. EVGA GTX 285 modeli bile bu kartı sadece bazı oyunlarda geçebiliyor.
Bu kartın crossfire düzeneği Asus Mars'la bile kapışır diye düşünüyorum,hemde 1/3 fiyatına!
Gerçekten F/P olarak süper bir kart



ufak atta civcivler yesin.

marsla kapışacakmış


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