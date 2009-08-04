XFX DirectX 11 öncesinde Radeon HD 4890 Black Edition modeli üzerinde duruyor

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DirectX 11 destekli ilk ekran kartlarının Eylül ayında tanıtılması beklenirken, donanım üreticileri mevcut modelleri için artık son çalışmalarını yapıyorlar. Bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak geçtiğimiz sene sonunda AMD-ATi ile iş birliğine gittiğini açıklayan ve yeni yıl ile birlikte ATi Radeon serisi ekran kartlarını pazara sunmaya başlayan XFX, yüksek performans segmenti için hazırladığı fabrika çıkışı hız aşırtmalıo Radeon HD 4890 Black Edition modeli üzerinde duruyor.

Firmanın ATi tabanlı ürün gamındaki tek GPU'lu en hızlı model olan ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunu temel alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 1GHz'de, bellekleri ise 4GHz'de çalışan ekran kartı XFX tarafından özelleştirilen baskılı devre tasarımını kullanıyoır. Destej veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyan kart yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip.

Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan XFX Radeon HD 4890 Black Edition, Avrupa'da 190 Avro civarı fiyatla satılıyor.

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