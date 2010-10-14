Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini durduran ve AMD çözümlerine yoğunlaşmaya başlayan XFX'in Radeon HD 6870 modeli gün ışığına çıktı. AMD'nin referans tasarımını baz alan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT kod adlı grafik yongasından güç alıyor. AMD tarafından DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı olarak tanımlanan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 960x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtilen ekran kartının grafik işlem brimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

GeForce GTX 460'dan daha hızlı olduğu belirtilen XFX Radeon HD 6870, çalışmak için iki adet PCIe 6pin güç konnektörüne ihtiyaç duyuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve iki adet mini DisplayPort 1.2 konnektörüne sahip olan ekran kartı, çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisine de destek sunuyor. Unified Video Decoder 3.0 motoru gibi önemli yeniliklerle donatılan ekran kartının 250-300$ civarında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.