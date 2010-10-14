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XFX'in Radeon HD 6870 modeli gün ışığına çıktı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in Radeon HD 6870 modeli gün ışığına çıktı
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini durduran ve AMD çözümlerine yoğunlaşmaya başlayan XFX'in Radeon HD 6870 modeli gün ışığına çıktı. AMD'nin referans tasarımını baz alan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT kod adlı grafik yongasından güç alıyor. AMD tarafından DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı olarak tanımlanan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 960x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtilen ekran kartının grafik işlem brimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

GeForce GTX 460'dan daha hızlı olduğu belirtilen XFX Radeon HD 6870, çalışmak için iki adet PCIe 6pin güç konnektörüne ihtiyaç duyuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve iki adet mini DisplayPort 1.2 konnektörüne sahip olan ekran kartı, çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisine de destek sunuyor. Unified Video Decoder 3.0 motoru gibi önemli yeniliklerle donatılan ekran kartının 250-300$ civarında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.

XFX'in Radeon HD 6870 modeli gün ışığına çıktı
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vidoko 8 yıl
baakalım göecezz.
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huseyincarnege 8 yıl
ati anlar
ilk ati kartım 9100pro du
sonra 9200se oldu
sonras 9250 sonra
9500 sonra 9800se
sonra9800pro
sonra ki ilk atim hd2900xt(oparaya cok acmıştım)
sonraki 2x4830cf sonra hd5870almıştım
şimdi düşünüyorumda nvidia tarafınıda katarsam.15şinci
ekran kartımda gtx480 valayı paraları kediye yatırmışım.:)
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marantz 8 yıl
haydaaaa

arkadaşlar bu mini display out ne oluyor HDMI den ne farkı var bide bu standartmı çıktı
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huseyincarnege 8 yıl
amd nin ilk cocuğu doğmuş hayırlı olsun:)
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wolkan_rx7 8 yıl

huseyincarnege

amd nin ilk cocuğu doğmuş hayırlı olsun:)


hemde baya yakışıklı duruyor :)
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6.cadde 8 yıl
huseyincarnege

amd nin ilk cocuğu doğmuş hayırlı olsun:)


Mete nerdesin? torunun oldu
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fLyaTRe 8 yıl

huseyincarnege

amd nin ilk cocuğu doğmuş hayırlı olsun:)


güle güle ATI...
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fenerbostan007 8 yıl
öncelikle emeğinize sağlık bize haberi sunduğunuz için....konumlandırma olarak gtx 460-gtx 470 arası gibi geldi ama tabiki daha tekniki bilgili arkadaşlar konuya yazacaklardır...ama benim en çok beğendiğim husus EYEFİNTY teknolojisini dahil etmesi...Şu ana kadar Türkiye de 3 ekrandan daha fazla ekran kullanan görmedimdiğimden ötürü olsa gerek 6 lı eyefinty yerine daha az kullanışlı çıkışlar eklemeleri daha bir hoş olmuş...en azından 3 lü eyefinity için yüksek meblalar ödememiz gerekmiyecek gibi gözüküyor...
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mhamadko 8 yıl
HDMI 1.4 destegi de guzel
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Man From Atlantis 8 yıl
fx57
960x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtilen ekran kartının grafik işlem brimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.


burası önemli
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ilhdmr 8 yıl
5800 serisi ucuzlasada yeni jenerasyon kartların faydasını görmeye başlasak

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Luc4sHood 8 yıl

ilhdmr

5800 serisi ucuzlasada yeni jenerasyon kartların faydasını görmeye başlasak





Hala fx5500 kullanıyorum

Ama dediğin gibi ucuzlarsa dönüşüm muhteşem olucak
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