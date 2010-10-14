Nvidia tabanlı ekran kartı üretimini durduran ve AMD çözümlerine yoğunlaşmaya başlayan XFX'in Radeon HD 6870 modeli gün ışığına çıktı. AMD'nin referans tasarımını baz alan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT kod adlı grafik yongasından güç alıyor. AMD tarafından DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı olarak tanımlanan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 960x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtilen ekran kartının grafik işlem brimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.
GeForce GTX 460'dan daha hızlı olduğu belirtilen XFX Radeon HD 6870, çalışmak için iki adet PCIe 6pin güç konnektörüne ihtiyaç duyuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve iki adet mini DisplayPort 1.2 konnektörüne sahip olan ekran kartı, çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisine de destek sunuyor. Unified Video Decoder 3.0 motoru gibi önemli yeniliklerle donatılan ekran kartının 250-300$ civarında bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.
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ilk ati kartım 9100pro du
sonra 9200se oldu
sonras 9250 sonra
9500 sonra 9800se
sonra9800pro
sonra ki ilk atim hd2900xt(oparaya cok acmıştım)
sonraki 2x4830cf sonra hd5870almıştım
şimdi düşünüyorumda nvidia tarafınıda katarsam.15şinci
ekran kartımda gtx480 valayı paraları kediye yatırmışım.:)
arkadaşlar bu mini display out ne oluyor HDMI den ne farkı var bide bu standartmı çıktı
hemde baya yakışıklı duruyor :)
Mete nerdesin? torunun oldu
güle güle ATI...
burası önemli
Hala fx5500 kullanıyorum Ama dediğin gibi ucuzlarsa dönüşüm muhteşem olucak