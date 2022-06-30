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    Xiaomi 12 Ultra modeli iptal edildi: Peki ama neden?

    Lei Jun, çok yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 12 Ultra’nın sürpriz bir şekilde iptal edildiği bilgisini paylaştı. Peki şirket, 12 Ultra modelinden neden vazgeçti?
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    xiaomi mi 12 ultra tanıtılmayacak

    Xiaomi, bildiğiniz üzere bu yılın başlarında amiral gemisi telefonu Xiaomi 12’yi piyasaya sürmüştü. Şirketin Ultra modelini çıkarması da bekleniyordu; hatta geçtiğimiz hafta 5 Temmuz’da düzenlenecek etkinlikte sahne alacağına kesin gözle bakılıyordu. Ancak kullanıcıların aynı dönemde lansmanı gerçekleştirilecek Xiaomi 12S serisiyle arasında ne gibi farkların olacağına ilişkin sorusuna beklenmedik bir yanıt geldi.

    CEO'dan açıklama

    CEO, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciyle donatılan Xiaomi 12 Ultra’yı Mart ve Nisan aylarında piyasaya sürmeyi planladıklarını ancak iptal ettiklerini söyledi. Qualcomm ve Leica’nın aylardır kamera ve yazılım üzerinde çalıştığını, 12S Ultra ile daha iyi deneyim sunacaklarını ifade etti.

    Xiaomi’nin beklenen akıllı telefon modeli 12S serisinin tanıtımı sürpriz olmaması halinde 4 Temmuz’da gerçekleşecek. Xiaomi 12S, 12S Pro ve 12S Ultra’yı göreceğiz.

    Xiaomi 12S ultra beklenen özellikleri

    Söylentiler doğru çıkarsa, Mi 12S Ultra, Quad HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inçlik ekranla gelecek. Cihaz LTPO teknolojisini destekleyecek. Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alacak cihaz, 12GB LPDDR5 RAM, 512GB UFS 3.1 depolama alanı ile gelecek. 4800 mAh kapasiteli pil, 67w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyecek.

    Kamera tarafında 50 megapiksel ana, 48 megapiksel ultra geniş açılı, 48 megapiksel periskop telephoto kamera göreceğiz. Cihaz ToF ve lazer otomatik odaklama özelliğini sunacak. İkincil arka ekran görmeyeceğiz gibi. Yazılım tarafında tahmin edeceğiniz üzere MIUI 13 ile özelleştirilmiş Android 12 ile kutusundan çıkacak.

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    _Dominic_Toretto_ 20 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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