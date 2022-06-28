Xiaomi 12S serisi DxOMark testlerine girmeyecek

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DxOMark platformu bugüne kadar kamera tarafında iddialı olduğunu göstermek isteyen akıllı telefon üreticilerinin ilk durağı olmuştu. Bu sayede kameraların en detaylı analizlerine ulaşmak da mümkün oluyordu.

Xiaomi 12S ilginç bir karar aldı

Haftaya tanıtılması beklenen Xiaomi 12S amiral gemisi serisi ilginç bir karara imza atıyor. Leica ile birlikte geliştirilen kamera teknolojileri DxOMark testlerine girmeyecek. Lei Jun testlerin aşırı pahalı olduğunu ve Leica dokunuşlarının zaten gerekli optimizasyonları sağladığını ifade ediyor.

Xiaomi 12S Geekbench'te göründü: Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor 1 hf. önce eklendi

Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro ve Xiaomi 12S Ultra aslında kamera tarafında oldukça merak ediliyordu ancak ne yazık ki bir kritere göre değerlendirmek mümkün olmayacak. Daha çok Xiaomi’nin lansmanda anlattıkları ve kullanıcıların gerçek hayattaki testleri belirleyici olacak. Snapdragon 8+ Gen 1 ve Dimensity 9000 versiyonları ile gelecek Xiaomi 12S serisinin 4 Temmuz tarihinde tanıtılacağı açıklandı.

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