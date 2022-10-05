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    Xiaomi ProCut: Yapay zeka fotoğraf kırpmada ne kadar başarılı?

    Xiaomi 12T serisi tanıtıldı. 200MP kameraya sahip olmasıyla gecenin yıldızı Xiaomi 12T Pro idi. Yeni kamera özelliklerinden 200MP Xiaomi ProCut neler sunuyor bakalım.
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    200MP Xiaomi ProCut

    Xiaomi 12T ve 12T Pro, resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi 12T Pro, profesyonel kalitede kameralara sahip. Çığır açan donanım ve Xiaomi’nin kendi gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen profesyonel seviyede 200MP görüntüleme sistemine sahip olan 12T Pro, Xiaomi’nin kamera örneklerine göre yüksek netlik, etkileyici gece fotoğrafçılığı, hızlı odaklama ile mükemmel görüntüler sunuyor.

    Çeşitli optimizasyonlarla birlikte düşük ışık koşullarında veya hızlı hareket objeleri çekerken odağı kaybetmeden ince detaylar yakalanabiliyor. Kamera ayrıca, net portreler çekmeniz için sensör içi 2x yakınlaştırma özelliğine sahip. 8K video kaydına izin veren kamera, birçok özellikle geliyor. Xiaomi ProCut ve Ultra burst, fotoğrafa akıllıca kırpma işlemi uygulayarak profesyonel görünümlü içerikler oluşturmanızı sağlıyor.

    Kalite kaybı olmuyor

    Mega çözünürlük sayesinde 200MP Xiaomi ProCut, orijinal 200 megapiksel fotoğraflarınıza kalite kaybı olmadan beş farklı en boy oranında kırpma işlemi uyguluyor. Fotoğrafı yatay, dikey veya kare formatında kırparak arka planı optimize ediyor. ProCut, yalnızca farklı en boy oranları oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda fotoğraftaki iki farklı kişiyi algılayabiliyor ve akıllı estetik algoritmasına dayalı olarak ayrı fotoğraflarda görüntüyü doğru bir şekilde kırpabiliyor.

    Makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor

    Xiaomi ProCut makine öğrenimi ve yapay zeka destekli bir özellik. Xiaomi, bu özelliği geliştirirken sanatsal öğelerle ilişkili milyonlarca temel arka plan verisinin incelendiğini söylüyor.

    Xiaomi, farklı kompozisyon teknikleri hakkında bilgisi olmayan kullanıcılar için karmaşık bir sahnenin çekilmesinde ProCut’ın katkısının olacağını belirtiyor.

    Xiaomi ProCut, her pikseli dikkatlice tarayarak fotoğrafta görünen farklı obje türlerini hızlı bir şekilde algılayabiliyor ve yeniden oluşturup 4:3, 16:9, 1:1, 3:4 gibi farklı en boy oranında kırpabiliyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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