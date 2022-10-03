Xiaomi’nin CEO’su 200 megapiksel kameralı telefonları eleştirdi

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarındaki megapiksel yarışı, hız kesmeden devam ediyor. 200 megapiksel sensörlerin üretilmesi ve Apple’ın da yarışa katılması, firmaları hiç olmadığı kadar rekabetçi hale getirdi. Yakında 200MP kameralı telefonunu tanıtacak Xiaomi’den diğer 200MP sensörlü telefonlara eleştiri geldi.

iPhone 15 ekran altı parmak izi kullanmayacak 6 sa. önce eklendi

200MP kameralı telefonların bir fotoğraf çekmesi 5 saniye sürüyor

Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide 200 MP kameralı telefonları eleştirdi. Jun, bu telefonların fotoğraf çekmes süresinin 5 saniyeye bulabildiğini ve Xiaomi 12T’nin bu konuda rakiplerinden çok daha hızlı olacağını belirtti. 200MP kamera, potansiyel olarak muhteşem görseller sunabilse de fotoğrafların devasa çözünürlüğü, cihazların bu pozları işlemesini ciddi anlamda yavaşlatıyor. Böylece kameradaki ufak hareketler bile görüntünün problemli çıkmasına sebep olabiliyor ancak görünüşe göre Xiaomi 12T, bu problemleri çözmeye odaklanacak.

200MP sensöre sahip olacak Xiaomi 12T’nin Motorola X30 Pro’dan ne kadar hızlı fotoğraf çekeceği bilinmiyor ancak 12T’nin Snapdragon 8 Gen 2 yongası ile gelmesi durumunda, çipteki yeni görüntü işlemcisi fotoğraf çekme süresini ciddi anlamda kısaltabilir. Mobil sensör üretiminde önemli bir isim olan Samsung, şimdiden birkaç farklı 200MP sensör hazırlamış durumda ve firmanın gelecek yıl Galaxy S23 Ultra modelinde de bu sensörlerden birini kullanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.