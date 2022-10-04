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    200 MP kameralı Xiaomi 12T Pro tanıtıldı! İşte Xiaomi 12T serisinin özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi 12T serisi, global pazarda sahneye çıktı. İşte Türkiye'de de satılacak olan Xiaomi 12T Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi:                           
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    Xiaomi 12T tanıtım Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonları Xiaomi 12T ve 12T Pro'yu duyurdu. Üst seviye özellikleriyle dikkat çeken akıllı telefonlar, ilerleyen günlerde Türkiye'de de satışa sunulacak. Peki Xiaomi 12T serisi kullanıcılara neler vadediyor? İşte akıllı telefonların özellikleri:

    Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro özellikleri 

    Her iki telefon da birbirleriyle aynı tasarım ve ekranı paylaşırken, telefonlar arasındaki makas ise kamera ve işlemci kanadında açılıyor.

    Ekran tarafında Xiaomi 12T ve 12T Pro; 2712 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip 6.67 inç büyüklüğündeki delikli OLED panel üzerine kuruluyor. Adaptif olarak 120Hz'e kadar tazeleme hızı sunan paneller, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

    İşbu teknik kadroya geldiğinde ise en büyük ayrım burada karşımıza çıkıyor. Öyle ki Xiaomi 12T Pro'da Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti bulunurken, Xiaomi 12T'de ise MediaTek Dimensity 8100 Ultra çipi yer alıyor. Bununla birlikte Xiaomi 12T Pro 8GB+128GB, 8GB+256GB ve 12GB+256GB opisyonlarına sahipken, Xiaomi 12T ise 8GB+128GB ve 8GB+256GB seçeneklerine sahip. Her iki telefonda da LPDDR5 ve UFS 3.1 standartları kullanılıyor. Bu donanımların güç kaynağında ise 120W destekli 5000 mAh batarya yer alıyor. 120W hızlı şarj ile telefonlar 19 dakikada %100 şarj olabiliyor.

    Xiaomi 12T Pro tasarımı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 12T serisinin kamera özelliklerine geldiğimizde ise her iki telefon da üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ancak telefonların ana kamera sensörleri birbirinden ayrışıyor. Öyle ki Xiaomi 12T Pro'da 1/1.22" sensör boyutuna sahip f/1.69 diyafralı 200 MP çözünürlüğündeki Samsung ISOCELL HP1 kamera sensörü bulunuyor. Xiaomi 12T'de ise 1/1,67 inç sensör boyutuna sahip f/1.7 diyaframlı 108 MP çözünürlüğündeki Samsung ISOCELL HM6 kamera sensörü kullanılıyor. f/2.2 diyaframlı 8 MP ultra geniş açılı kamera ve f/2.4 diyaframlı 2 MP makro kamera ise her iki telefonun ortak kameraları. Ön tarafta ise f/2.2 diyafram değerine sahip 20 MP çözünürlüklü kamera bulunuyor.

    İki telefon da ekran altı parmak izi okuma sensörüne ev sahipliği yaparken, cihazlar arasındaki bir diğer fark da hoparlör tarafında bizleri kaşılıyor. Zira Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro da Dolby Atmos destekli stero hoparlörlere sahipken, 12T Pro'daki hoparlörler Harman Kardon tarafondan özel olarak optimize edilmiş.

    Xiaomi 12T teknik özellikleri

    Xiaomi 12T özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 120 Hz, HDR10+
    • Boyut ve ağırlık: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm ~ 202 g
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8100 Ultra
    • RAM: 8 GB
    • Hafıza: 128/256 GB
    • Arka kamera: 108 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro
    • Ön kamera: 20 MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • İşletim sistemi: Android 12 temelli MIUI 13
    • Bağlantı: USB-CBluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, 5G, çift SIM
    • Renk seçenekleri: Siyah, gümüş ve mavi

    Xiaomi 12T Pro teknik özellikleri

    Xiaomi 12T Pro özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 120 Hz, Dolby Vision HDR10+
    • Boyut ve ağırlık: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm ~ 205 g
    • İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
    • RAM: 8/12 GB
    • Hafıza: 128/256 GB
    • Arka kamera: 200 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro
    • Ön kamera: 20 MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • İşletim sistemi: Android 12 temelli MIUI 13
    • Bağlantı: USB-CBluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G, çift SIM
    • Renk seçenekleri: Siyah, gümüş ve mavi

    Xiaomi 12T serisi fiyatı ve çıkış tarihi

    Akıllı telefonlar, 13 Ekim itibariyle global pazarda satışa sunulacak. Xiaomi 12T fiyatı 599 euro'dan başlarken, Xiaomi 12T Pro fiyatı ise 749 euro'dan başlıyor.

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    E
    Emirhan1978 6 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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