Xiaomi, Air kablosuz kulaklıklardan vazgeçti: FlipBuds serisi geliyor

Xiaomi şirketi, Air kablosuz kulaklık üretimini bırakmaya karar verdi. Bunların yerini, geliştirilmeye başlanmış olan FlipBuds serisi kulaklıklar alacak.
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Xiaomi'nin Mi Air 2, Mi Air 2 Pro ve Mi Air SE kablosuz kulaklıkları yüksek talep görse de, şirket artık seriye devam etme niyetinde değil. Yeni bir FlipBuds serisine odaklandılar ve şirket zaten FlipBuds'ı yeni bir ticari marka olarak kaydettimişti.
FlipBuds, kablosuz kulaklıkları kökten yeniden tasarlayacak tamamen yeni nitelikli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirildi. Yeni ekibin odaklandığı konular arasında: tasarımı değiştirmek, sesi iyileştirmek ve pil ömrünü artırmak olduğu belirtilmiş. Xiaomi bugüne kadar FlipBuds sunumuyla ilgili herhangi bir resmi yorum yapmadı. Yeni serideki modellerin sayısı ve fiyatları sorularının da ucu açık kalıyor.
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Ses sisteminde iyileştirme yap yeterli.
Mesela aptx destekli Qualcomm 3040 cipini kullan ip 68 koy.
Gürültü engelleyici ve ses perpormansı....... Gibi.
Elin oğlu bunları yapıp fiyatı da uygun tutuyor.peynir gibi satıyor (soundpeads markası gibi).
Değişim bu işte.