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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 mini'nin ilk canlı fotoğrafı ortaya çıktı

    Apple'ın bu yılın Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 13 mini modelinin canlı fotoğrafı sızdırıldı. Bu da şirketin "mini" sürümü piyasaya süreceğini doğruluyor.
    22 Nisan 2021, 14:40 (2 sa.)
    3,8b
    323
    11
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    3

    Eylül ayında Apple yeni nesil akıllı telefonları tanıtacak. iPhone 12s veya iPhone 13 olarak adlandırılması beklenen cihazlarla ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. Son sızıntı ise iPhone 13 mini ile ilgili.

    Ayrıca Bkz. "Twitter, Android ve iOS'ta artık görüntüleri 4K yüklemeye izin veriyor"

    Önceki sızıntılarla örtüşüyor

    Yayınlanan görüntü, iPhone 13 mini'nin mavi renkte bir modelini gösteriyor ve cihazın yakın zamanda yayınlanan CAD taslaklarıyla da örtüşüyor diyebiliriz. Kamera modülü, iPhone 12 mini ile aynı kare konfigürasyona sahip  ancak iPhone 13 mini'deki lensler dikey değil çapraz. Ek olarak, modülün tamamı daha büyük lensleri barındıracak şekilde yeniden tasarlanmış ve genel olarak, iPhone 13 mini, iPhone 12 mini'den biraz daha kalın görünüyor.

    iPhone 13 mini'nin ilk canlı fotoğrafı ortaya çıktı

    İlk başta, Apple'ın düşük talep nedeniyle iPhone'un mini versiyonunun üretimini durduracağı hakkında çok fazla söylenti yayıldı, ancak en son sızıntılara bakılırsa, mini model hala iPhone modellerinde mevcut olacak. Görseldeki iPhone 13 mini modelinin, sadece bir prototip olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira süreç sonunda piyasaya sürülecek olan nihai modelle arasında farklar olması muhtemel.



    https://www.ithome.com/0/547/606.htm
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    frostburn 4 saat önce

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    FerdosParadise 1 gün önce

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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    P palamutix 14 dk. ( Mesaj Silindi )
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    V Venomm88 24 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İphone 13 mini çıkmıyordu diye hatırlıyorum
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    W wert1903 (TANER KARACA) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
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    bunu paylaşmam gerekiyordu
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    D DH Misafiri 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    baydı la artık apple son 3-4 yıldır aynı telefonları piyasaya verip duruyor artık değişim şart
    apple fanboyları uzak dursun benden
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kameranin yerlesiminden once centik ve pil olayini halletselermis, artik 14’e nasipse..
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    mck94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda heralde batarya kapasitesini arttirmislar, bu modelde magsafe koymasalr biraz daha yer kazanirlar aslinda batarya kisminda.
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    E Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben aynı mavi rengin kullanılacağından şüpheliyim şahsen.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel gözüküyor.
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    E geçen hafta 13 mini olmayacak deniyordu. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu :D
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    asimetrik tasarımı beğenen var mı?
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