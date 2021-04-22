iPhone 13 mini'nin ilk canlı fotoğrafı ortaya çıktı

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Eylül ayında Apple yeni nesil akıllı telefonları tanıtacak. iPhone 12s veya iPhone 13 olarak adlandırılması beklenen cihazlarla ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. Son sızıntı ise iPhone 13 mini ile ilgili.

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Önceki sızıntılarla örtüşüyor

Yayınlanan görüntü, iPhone 13 mini'nin mavi renkte bir modelini gösteriyor ve cihazın yakın zamanda yayınlanan CAD taslaklarıyla da örtüşüyor diyebiliriz. Kamera modülü, iPhone 12 mini ile aynı kare konfigürasyona sahip ancak iPhone 13 mini'deki lensler dikey değil çapraz. Ek olarak, modülün tamamı daha büyük lensleri barındıracak şekilde yeniden tasarlanmış ve genel olarak, iPhone 13 mini, iPhone 12 mini'den biraz daha kalın görünüyor.

İlk başta, Apple'ın düşük talep nedeniyle iPhone'un mini versiyonunun üretimini durduracağı hakkında çok fazla söylenti yayıldı, ancak en son sızıntılara bakılırsa, mini model hala iPhone modellerinde mevcut olacak. Görseldeki iPhone 13 mini modelinin, sadece bir prototip olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira süreç sonunda piyasaya sürülecek olan nihai modelle arasında farklar olması muhtemel.

https://www.ithome.com/0/547/606.htm

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