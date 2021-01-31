Xiaomi, bazı rahatsızlıkları tespit ve tedavi edici özelliklere sahip akıllı gözlük patenti aldı

Xiaomi geçtiğimiz günlerde markanın yakın gelecekte kendi akıllı gözlüklerini yapacağını öne süren yeni bir patent başvurusunda bulundu. Yeni gözlükler, tipik akıllı gözlük özelliklerinin yanı sıra birkaç yeni özelliğe sahip olacak. Bu yeni özelliklere 4D algılama ve yeni bir terapötik sinyal yayıcı da dahil olacak.

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Xiaomi'den yeni gözlük patenti

Yayınlanan yeni bir rapora göre, yeni terapötik yayıcı özelliği, gözlüklerin beyin hastalıklarını, depresyon veya anksiyete gibi zihinsel rahatsızlıkları ve göz yorgunluğunu tedavi etmesine izin vererek fototerapi yeteneğine sahip olacak. Rapor, ışık sinyallerinin ultraviyole, kızılötesi, lazer ve görünür ışık sinyallerini içerebileceğinden bahsediyor.

Bu gözlüklerin, yeteneklerini daha da geliştirmek için fototerapi sinyallerle birlikte eş zamanlı olarak ses sinyallerini de iletebilecekleri bildirildi.

Xiaomi'nin bu patenti almış olması, teknoloji devinin bu cihazı üretmeye başlayacağının bir garantisini vermiyor ancak şirket, uzun bir süredir akıllı gözlük geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

https://www.gizchina.com/2021/01/30/xiaomi-develops-smart-glasses-with-detection-and-therapeutic-properties/

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