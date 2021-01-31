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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, bazı rahatsızlıkları tespit ve tedavi edici özelliklere sahip akıllı gözlük patenti aldı

    Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, depresyon ve anksiyete gibi zihin rahatsızlıklarına tedavi faydası sağlayabilecek yeni bir akıllı gözlük patenti aldı.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, bazı rahatsızlıkları tespit ve tedavi edici özelliklere sahip akıllı gözlük patenti aldı

    Xiaomi geçtiğimiz günlerde markanın yakın gelecekte kendi akıllı gözlüklerini yapacağını öne süren yeni bir patent başvurusunda bulundu. Yeni gözlükler, tipik akıllı gözlük özelliklerinin yanı sıra birkaç yeni özelliğe sahip olacak. Bu yeni özelliklere 4D algılama ve yeni bir terapötik sinyal yayıcı da dahil olacak.

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    Xiaomi'den yeni gözlük patenti

    Yayınlanan yeni bir rapora göre, yeni terapötik yayıcı özelliği, gözlüklerin beyin hastalıklarını, depresyon veya anksiyete gibi zihinsel rahatsızlıkları ve göz yorgunluğunu tedavi etmesine izin vererek fototerapi yeteneğine sahip olacak. Rapor, ışık sinyallerinin ultraviyole, kızılötesi, lazer ve görünür ışık sinyallerini içerebileceğinden bahsediyor.

    Bu gözlüklerin, yeteneklerini daha da geliştirmek için fototerapi sinyallerle birlikte eş zamanlı olarak ses sinyallerini de iletebilecekleri bildirildi.

    Xiaomi'nin bu patenti almış olması, teknoloji devinin bu cihazı üretmeye başlayacağının bir garantisini vermiyor ancak şirket, uzun bir süredir akıllı gözlük geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.



    https://www.gizchina.com/2021/01/30/xiaomi-develops-smart-glasses-with-detection-and-therapeutic-properties/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    16 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
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