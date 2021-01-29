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    Kurucusu olduğu OnePlus'tan ayrılan Carl Pei, yeni şirketi Nothing'i duyurdu

    Carl Pei, yeni şirketinin adının Nothing olduğunu açıkladı. Nothing ile Carl Pei, bu yılın ilk yarısında yeni cihazlarını piyasaya sürmeye başlayacak.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Kurucusu olduğu OnePlus'tan ayrılan Carl Pei, yeni şirketi Nothing'i duyurdu
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    OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, yeni şirketinin adının Nothing olduğunu duyurdu. Londra merkezli Nothing'i, kurucusu Carl Pei “ileri görüşlü yeni bir tüketici teknolojisi şirketi” olarak tanımlıyor. Nothing ile Carl Pei, tamamen özgün ürünler üreteceğini belitti. Şirket, bu yılın ilk yarısında ilk ürünlerini piyasaya sürecek.

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    'Teknolojiye yeni bir yaklaşım'

    Nothing'in piyasada nasıl bir ilerleme göstereceğini zamanla göreceğiz. Carl Pei yeni şirketi Nothing için Steve Huffman (Reddit), Kevin Lin (Twitch), Tony Fadell (iPod'un mucidi), Youtuber Casey Neistat ve Kunal Shah (CRED) dahil olmak üzere yatırımcılardan yaklaşık 7 milyon dolar topladı.

    Nothing'in CEO'su ve kurucusu Carl Pei: "Teknolojide ilginç bir şey olamayalı uzun zaman oldu. Yeni bir değişim esintisinin zamanı geldi. Nothing'in misyonu, kesintisiz bir dijital gelecek yaratmak için insanlar ve teknoloji arasındaki engelleri kaldırmaktır. En iyi teknolojinin güzel ancak doğal ve kullanımının sezgisel olduğuna inanıyoruz." dedi. Pei, şirketin üreteceği yeni cihazların başka bir markanın ürünlerinin kopyası olmayacağını sözlerine ekledi.

    2021'in ilk yarısında şirketin ilk cihazları piyasaya sürülecek ancak bu cihazların ne olacağı konusunda resmi bir açıklama yok. Önceden, Carl'ın yeni ses ürünleri üzerinde çalıştığı söylentileri vardı ancak Wired'ın bir raporuna göre, yeni şirket birçok pazarda yeni ürünlerle boy gösterecek.



    https://www.theverge.com/2021/1/27/22250653/nothing-brand-oneplus-carl-pei-announcement-consumer-technology-smart-devices Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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