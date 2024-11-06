Xiaomi bu sefer de otomatik sabun cihazını satışa sundu

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Xiaomi, Line Friends temalı yeni Mijia Otomatik Sabun Cihazı’nı satışa sundu. Hijyen bilincine önem veren kullanıcılar için geliştirilen bu özel cihaz, kitlesel fonlama yoluyla 17 dolardan satışa sunuluyor.

Sally karakterinin sarı tasarımıyla dikkat çeken Mijia Otomatik Sabun Cihazı, temassız kullanım özelliğiyle hijyen standartlarını yükseltiyor. Cihaz, yalnızca 0.25 saniyede köpük çıkararak çapraz bulaşma riskini azaltıyor. 12:1 hava-sıvı oranı ile yoğun bir köpük üreten ürün, kolay durulanan yapısıyla cilde dost bir formül sunuyor. Ürünün sunduğu %99,9 antibakteriyel özellik, E. coli, Staphylococcus aureus ve Candida albicans gibi bakterilere karşı etkili olup, aile sağlığını ön planda tutuyor. Cildin doğal pH seviyesine uygun olarak geliştirilen bu formül, hafif asidik yapısı ve çift nemlendirici içeriğiyle de dikkat çekiyor.

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Öte yandan cihaz, özel bir sabun formülü ile çalışıyor; dolayısıyla, kullanıcılar Xiaomi’nin önerdiği özel antibakteriyel sabunu kullanarak en iyi verimi alabiliyor. Bu sabun, cihazın köpük çıkarma teknolojisine uygun olarak geliştirilmiş ve hijyen ile cilt uyumunu bir arada sunuyor. Limon ve greyfurt notalarıyla başlayan, portakal, siyah frenk üzümü, zambak ve mango esintisiyle devam eden hoş bir koku ise günlük kullanımı keyifli hale getiriyor.

Type-C şarj edilebilir bataryaya sahip olan cihaz, tek şarjla altı ay boyunca kullanılabiliyor. Enerji tüketimini azaltan yüksek verimli motoru ve IPX5 suya dayanıklılığı sayesinde banyolar gibi nemli alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. 220 ml kapasitesi ile yaklaşık 300 kez kullanım sağlayan sabun cihazı, kullanıcılarına hem hijyenik hem de çevre dostu bir deneyim sunuyor.

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