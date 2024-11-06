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    Xiaomi bu sefer de otomatik sabun cihazını satışa sundu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir taraftan akıllı telefon ve saatler gibi bilindik alanlarda faaliyet gösterirken, diğer taraftan ise daha farklı cihazlar geliştirmeye devam ediyor.

    Xiaomi bu sefer de otomatik sabun cihazını satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Line Friends temalı yeni Mijia Otomatik Sabun Cihazı’nı satışa sundu. Hijyen bilincine önem veren kullanıcılar için geliştirilen bu özel cihaz, kitlesel fonlama yoluyla 17 dolardan satışa sunuluyor.

    Sally karakterinin sarı tasarımıyla dikkat çeken Mijia Otomatik Sabun Cihazı, temassız kullanım özelliğiyle hijyen standartlarını yükseltiyor. Cihaz, yalnızca 0.25 saniyede köpük çıkararak çapraz bulaşma riskini azaltıyor. 12:1 hava-sıvı oranı ile yoğun bir köpük üreten ürün, kolay durulanan yapısıyla cilde dost bir formül sunuyor. Ürünün sunduğu %99,9 antibakteriyel özellik, E. coli, Staphylococcus aureus ve Candida albicans gibi bakterilere karşı etkili olup, aile sağlığını ön planda tutuyor. Cildin doğal pH seviyesine uygun olarak geliştirilen bu formül, hafif asidik yapısı ve çift nemlendirici içeriğiyle de dikkat çekiyor.

    Öte yandan cihaz, özel bir sabun formülü ile çalışıyor; dolayısıyla, kullanıcılar Xiaomi’nin önerdiği özel antibakteriyel sabunu kullanarak en iyi verimi alabiliyor. Bu sabun, cihazın köpük çıkarma teknolojisine uygun olarak geliştirilmiş ve hijyen ile cilt uyumunu bir arada sunuyor. Limon ve greyfurt notalarıyla başlayan, portakal, siyah frenk üzümü, zambak ve mango esintisiyle devam eden hoş bir koku ise günlük kullanımı keyifli hale getiriyor.

    Type-C şarj edilebilir bataryaya sahip olan cihaz, tek şarjla altı ay boyunca kullanılabiliyor. Enerji tüketimini azaltan yüksek verimli motoru ve IPX5 suya dayanıklılığı sayesinde banyolar gibi nemli alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. 220 ml kapasitesi ile yaklaşık 300 kez kullanım sağlayan sabun cihazı, kullanıcılarına hem hijyenik hem de çevre dostu bir deneyim sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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