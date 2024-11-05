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    Vivo’nun yeni modeli S20’den ilk ciddi sızıntılar geldi

    Son sızıntılar, Vivo’nun bir süredir üzerinde çalıştığı S20 modeli hakkında ciddi bilgiler veriyor. Peki Vivo S20 hangi özelliklere sahip olacak ve dahası ne zaman çıkacak?

    Vivo’nun yeni modeli S20’den ilk ciddi sızıntılar geldi Tam Boyutta Gör

    Vivo V2429A model numaralı yeni bir Vivo akıllı telefon, Çin'in TENAA sertifikasyon platformundan onay aldı. Bu modelin yakında tanıtılması beklenen Vivo S20 olabileceği düşünülüyor. Aynı cihaz, 3C sertifikasyon platformunda da listelendi ve hızlı şarj özellikleriyle ilgili ipuçları sundu. 3C listesine göre, Vivo V2429A’nın 90W hızlı şarj destekleyen bir adaptörle geleceği tahmin ediliyor. Önceki model olan Vivo S19 ise 80W hızlı şarj desteği sunuyordu, bu nedenle S20'nin bir şarj yükseltmesiyle gelmesi bekleniyor. Piyasaya sunulacağı isim kesin olmamakla birlikte, cihazın Vivo S20 olarak tanıtılacağı düşünülüyor.

    TENAA sertifikasında yer alan bilgilere göre, Vivo S20’nin 6,67 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüklü AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Cihazın Snapdragon 7 Gen 3 yonga setiyle donatılacağı ve 16 GB'a kadar RAM seçenekleri sunabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Çin’de 1 TB’a kadar depolama seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor.

    Vivo S20’nin 6.500 mAh kapasitesinde bir batarya ve 90W hızlı şarj desteğiyle donatılacağı öngörülüyor. Ön yüzünde 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alırken, arka kısmında 50 MP + 8 MP çözünürlüklü çift kamera sistemi bulunacağı belirtiliyor.

    Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile gelmesi beklenen Vivo S20, aynı zamanda IR blaster ve ekrana entegre parmak izi okuyucusu gibi ek özelliklerle donatılacak. Cihazın kalınlığı 7,19 mm, ağırlığı ise yaklaşık 186 gram olacak. Yeni modelin çıkış tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, yıl sonuna kalmadan bu cihazı raflarda görebileceğimizi belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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