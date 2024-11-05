Vivo’nun yeni modeli S20’den ilk ciddi sızıntılar geldi

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Vivo V2429A model numaralı yeni bir Vivo akıllı telefon, Çin'in TENAA sertifikasyon platformundan onay aldı. Bu modelin yakında tanıtılması beklenen Vivo S20 olabileceği düşünülüyor. Aynı cihaz, 3C sertifikasyon platformunda da listelendi ve hızlı şarj özellikleriyle ilgili ipuçları sundu. 3C listesine göre, Vivo V2429A’nın 90W hızlı şarj destekleyen bir adaptörle geleceği tahmin ediliyor. Önceki model olan Vivo S19 ise 80W hızlı şarj desteği sunuyordu, bu nedenle S20'nin bir şarj yükseltmesiyle gelmesi bekleniyor. Piyasaya sunulacağı isim kesin olmamakla birlikte, cihazın Vivo S20 olarak tanıtılacağı düşünülüyor.

TENAA sertifikasında yer alan bilgilere göre, Vivo S20’nin 6,67 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüklü AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Cihazın Snapdragon 7 Gen 3 yonga setiyle donatılacağı ve 16 GB'a kadar RAM seçenekleri sunabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Çin’de 1 TB’a kadar depolama seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor.

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Vivo S20’nin 6.500 mAh kapasitesinde bir batarya ve 90W hızlı şarj desteğiyle donatılacağı öngörülüyor. Ön yüzünde 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alırken, arka kısmında 50 MP + 8 MP çözünürlüklü çift kamera sistemi bulunacağı belirtiliyor.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile gelmesi beklenen Vivo S20, aynı zamanda IR blaster ve ekrana entegre parmak izi okuyucusu gibi ek özelliklerle donatılacak. Cihazın kalınlığı 7,19 mm, ağırlığı ise yaklaşık 186 gram olacak. Yeni modelin çıkış tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, yıl sonuna kalmadan bu cihazı raflarda görebileceğimizi belirtelim.

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