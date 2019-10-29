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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı saat geliyor: İşte Mi Watch'un detayları

    Xiaomi yakında tasarım olarak Apple Watch'a benzeyen yeni bir akıllı saat çıkaracak. Bu yazımızda Mi Watch'un tasarımı ve özellikleri hakkında gün ışığına çıkan detaylara göz atıyoruz.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı saat geliyor: İşte Mi Watch'un detayları
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    Xiaomi'nin yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlandığını biliyoruz. Mi Watch olarak adlandırılancak cihazın tasarımı ve teknik özellikleri konusunda bazı detayları açığa çıkaran görseller yayınlandı.

    Xiaomi Mi Watch, Apple Watch 5'e çok benzeyen ancak daha büyük boyuta sahip kavisli bir dikdörtgen ekran ile gelecek. Dahası da var. Sağ tarafındaki kontrol tuşlarının konumu Apple'ın saatiyle tamamen aynı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi resmen açıkladı: Mi Note 10 beş arka kamera ile gelecek"

    İki tuşun arasında ise muhtemelen mikrofon için tasarlanmış bir delik bulunuyor. Ancak bu deliğin cihazın fabrika ayarlarına geri döndürmeye yarayan bir giriş olma ihtimali de var.

    Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı saat geliyor: İşte Mi Watch'un detayları
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    Bilekte taşınan "akıllı telefon" olacak

    Xiaomi Mi Watch gri ve siyah kasa seçenekleri ile piyasaya sürülecek ve cihazın ekranı 3D camla korunacak. Xiaomi'ye göre, Mi Watch sadece bir akıllı saat değil, aynı zamanda bilekte taşınan küçük bir akıllı telefon görevi görecek.

    Cihaz bağımsız GPS, NFC, Wi-Fi/Bluetooth, eSIM ve hoparlör modülleriyle donatılacak. Yani saati bir akıllı telefona bağlı kalmadan kullanmak mümkün olacak.

    Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı saat geliyor: İşte Mi Watch'un detayları
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    Lansman tarihi 5 Kasım

    Xiaomi Mi Watch gücünü, geçen yıl çıkan ve birçoğunu birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratan Qualcomm Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alacak.

    Teknik özelliklerine göre bu yonga setinin 2013 yılında piyasaya sürülen Snapdragon 400'den çok büyük bir farkı yok. Xiaomi Mi Watch'ın resmi tanıtımı 5 Kasım tarihinde Pekin'de yapılacak.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ezimuse 1 dk.
    iPhone 5 kasasına üstten bakıyormuş gibi duruyor kasa.

    Daha ince yuvarlatılmış olsa daha alınası olurdu. Çakma dandik meşhur olan kare saatlere benzemiş böyle.

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