Xiaomi resmen açıkladı: Mi Note 10 beş arka kamera ile gelecek

Xiaomi dün Mi CC9 Pro’nun 5 Kasım tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı. Çinli şirket bunun hemen ardından bir başka bomba patlatarak yakında çıkacak Mi Note 10'un 108 megapiksel ana sensöre sahip dünyanın ilk beş kameralı telefonu olacağını duyurdu.
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Mi Note 10, Mi CC9 Pro'nun global pazarda piyasaya sürülecek versiyonu olacak. Hatırlarsanız Mi CC9e ve Mi CC9 modelleri global pazarda Mi A3 ve Mi 9 Lite olarak lanse edilmişti. Şirket CC9 markasını sadece Çin pazarında kullanıyor.
Yonga seti farklı olabilir
Ancak akıllı telefonun teknik özelliklerinde bazı değişiklikler olabilir. Örneğin Mi Note 10'un, Mi CC9 Pro'dan farklı bir yonga seti ile geleceği söyleniyor. Henüz cihazın resmi lansman tarihi açıklanmadı ancak Kasım ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.
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-Boyutlar CC9 (Mi 9 Lite) ile neredeyse aynı olacak
-Snapdragon 730G işlemci
-108 mp (Piksel birleştirme ile 27 mp) 1/1.33 inçlik devasa sensöre sahip, f/1.7 kamera, sensör büyüdükçe f yani diyafram değeri daha çok önem kazanıyor. Bu cihaz f/1.5 diyaframlı Samsung cihazlardan sensör boyutu sayesinde çok daha fazla ışık alacak.
- 5x optik, 10x hybrid, 50x dijital yakınlaştırmalı periskop kamera (P30 Pro misali)
- 12 mp 1/2.55 inç f/2.0 diyaframlı 50 mm portre kamerası (bu ilginç olacak)
- 20 mp 117 derecelik ultra geniş açı kamera
- Megapikseli bilinmeyen 1,5 santimden çekim yapabilen bir makro kamera, umarım genelde yapıldığı gibi 2 mp yapmazlar, çıkan resimler yakınlaştırılmış çöp oluyor sadece
- 32 mp (piksel birleştirme ile 8 mp) selfie kamera
- 5170 mah batarya (İşte bu)
- 30W kablolu, 20W kablosuz şarj
@CeradeTairin hocam, bu özelliklere göre bir değerlendirebilirsiniz o 5 kamera işe yarıyor mu :)
Edit: Az önce ortaya çıkan diğer özellikler:
- Kıvrımlı ekran (ben sevmiyorum ve işlevsiz/gereksiz/boşuna ekran pahalandırıcı buluyorum ama seveni de var)
- Dolayısıyla ekran kesinlikle Amoled
- 3,5 mm kulaklık girişi
- FM Radyo
- Bu açıklanmasa da neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz ki ekrandan parmak izi okuma da olacaktır
Kaynak: gsmarena.com