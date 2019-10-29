Xiaomi resmen açıkladı: Mi Note 10 beş arka kamera ile gelecek

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Xiaomi dün Mi CC9 Pro’nun 5 Kasım tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı. Çinli şirket bunun hemen ardından bir başka bomba patlatarak yakında çıkacak Mi Note 10'un 108 megapiksel ana sensöre sahip dünyanın ilk beş kameralı telefonu olacağını duyurdu.

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Mi Note 10, Mi CC9 Pro'nun global pazarda piyasaya sürülecek versiyonu olacak. Hatırlarsanız Mi CC9e ve Mi CC9 modelleri global pazarda Mi A3 ve Mi 9 Lite olarak lanse edilmişti. Şirket CC9 markasını sadece Çin pazarında kullanıyor.

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Yonga seti farklı olabilir

Ancak akıllı telefonun teknik özelliklerinde bazı değişiklikler olabilir. Örneğin Mi Note 10'un, Mi CC9 Pro'dan farklı bir yonga seti ile geleceği söyleniyor. Henüz cihazın resmi lansman tarihi açıklanmadı ancak Kasım ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.