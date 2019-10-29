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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi resmen açıkladı: Mi Note 10 beş arka kamera ile gelecek

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Mi Note 10'un 108 megapiksel ana sensörle donatılmış dünyanın ilk beş kameralı telefonu olacağını açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi resmen açıkladı: Mi Note 10 beş arka kamera ile gelecek
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    Xiaomi dün Mi CC9 Pro’nun 5 Kasım tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı. Çinli şirket bunun hemen ardından bir başka bomba patlatarak yakında çıkacak Mi Note 10'un 108 megapiksel ana sensöre sahip dünyanın ilk beş kameralı telefonu olacağını duyurdu.

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    Mi Note 10, Mi CC9 Pro'nun global pazarda piyasaya sürülecek versiyonu olacak. Hatırlarsanız Mi CC9e ve Mi CC9 modelleri global pazarda Mi A3 ve Mi 9 Lite olarak lanse edilmişti. Şirket CC9 markasını sadece Çin pazarında kullanıyor.

    Xiaomi resmen açıkladı: Mi Note 10 beş arka kamera ile gelecek
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    Yonga seti farklı olabilir

    Ancak akıllı telefonun teknik özelliklerinde bazı değişiklikler olabilir. Örneğin Mi Note 10'un, Mi CC9 Pro'dan farklı bir yonga seti ile geleceği söyleniyor. Henüz cihazın resmi lansman tarihi açıklanmadı ancak Kasım ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.



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    TearsForFears 40 dk.
    5 tane kamera var insan bari ana kameraya ois koyar :)
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    Bloodin 44 dk.
    Abi bari kameraları yazsaydınız. Neyse ben yazayım cihazın özelliklerini:

    -Boyutlar CC9 (Mi 9 Lite) ile neredeyse aynı olacak
    -Snapdragon 730G işlemci
    -108 mp (Piksel birleştirme ile 27 mp) 1/1.33 inçlik devasa sensöre sahip, f/1.7 kamera, sensör büyüdükçe f yani diyafram değeri daha çok önem kazanıyor. Bu cihaz f/1.5 diyaframlı Samsung cihazlardan sensör boyutu sayesinde çok daha fazla ışık alacak.
    - 5x optik, 10x hybrid, 50x dijital yakınlaştırmalı periskop kamera (P30 Pro misali)
    - 12 mp 1/2.55 inç f/2.0 diyaframlı 50 mm portre kamerası (bu ilginç olacak)
    - 20 mp 117 derecelik ultra geniş açı kamera
    - Megapikseli bilinmeyen 1,5 santimden çekim yapabilen bir makro kamera, umarım genelde yapıldığı gibi 2 mp yapmazlar, çıkan resimler yakınlaştırılmış çöp oluyor sadece
    - 32 mp (piksel birleştirme ile 8 mp) selfie kamera
    - 5170 mah batarya (İşte bu)
    - 30W kablolu, 20W kablosuz şarj

    @CeradeTairin hocam, bu özelliklere göre bir değerlendirebilirsiniz o 5 kamera işe yarıyor mu :)

    Edit: Az önce ortaya çıkan diğer özellikler:
    - Kıvrımlı ekran (ben sevmiyorum ve işlevsiz/gereksiz/boşuna ekran pahalandırıcı buluyorum ama seveni de var)
    - Dolayısıyla ekran kesinlikle Amoled
    - 3,5 mm kulaklık girişi
    - FM Radyo
    - Bu açıklanmasa da neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz ki ekrandan parmak izi okuma da olacaktır

    Kaynak: gsmarena.com
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    CeradeTairin 1 sa.
    Eskiden çekirdek yarışları vardı.8 çekirdek,12 çekirdek diye kapışırlardı.Şimdi de kamera sayısı yarıştırıyorlar.Pratikte o 5 kamera bir şeye yarıyor mu ona bakmak lazım.
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    deoks 1 sa.
    Asıl mesele o kameraları düzgün bir şekilde kullanıp en iyi kaliteyi ortaya çıkaracak yazılımda. Bu çinli firmalar telefona donanımı doldurup tüketicinin gözünü boyama peşindeler.
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    unununium 1 sa.
    Nokianın gözleri yaşlı. Nerede o Nokia pureview?
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