Xiaomi'den kredi veren uygulama: Mi Credit

Xiaomi resmi olarak Mi Credit uygulamasını tanıttı. İlk olarak Hindistan'da hizmet veren yeni uygulama, kullanıcıların belli bir limite kadar kolayca kredi almalarını sağlıyor.

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Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Xiaomi'nin yaptığı açıklamaya göre Mi Credit uygulamasından alınacak olan maksimum kredi miktarı 100.000 Hint rupisi olacak ve bu da 1.400 dolara denk geliyor. Güncel döviz kuruna göre 8.074 TL'ye karşılık geldiğini de belirtelim. Xiaomi kredi vermek için beş kredi şirketi ve Fintech ile iş birliği yapacak. Faiz oranları ise aylık yüzde 1.35'ten başlıyor.

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Önümüzdeki yıl başka ülkelerde de hizmete sokulacak olan Mi Credit uygulaması, Android cihazlar için Google Play ve Xiaomi App platformlarında mevcut durumda. Şirkete göre bu uygulamanın en büyük avantajı ise, kullanıcıların bankaya gitmek ve uzun işlemlerle uğraşmak zorunda kalmayacak olmaları. Türkiye'de kullanıma sunulup sunulmayacağını ise şimdiden söylemek zor.

https://www.xiaomiadictos.com/xiaomi-presenta-mi-credit-una-linea-de-microcreditos-100-online-con-aprobacion-en-apenas-5-minutos/