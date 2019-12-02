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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Huawei, ABD ile yaşadığı sorunlara rağmen yeni planlarını uygulamaya koymaktan çekinmiyor. Gelen haberlere göre şirket önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G telefon satışa sunacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    5G özellikli akıllı telefon pazarı henüz küçük olsa da şirketler geleceğe yönelik yatırımlarını yapmaya devam ediyorlar. Bu şirketlerin en gözü karasının ise Huawei olduğu söylenebilir. Zira şirket 2020 yılında piyasaya 5G akıllı telefonlarla doldurmayı hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Intel'in modem birimini 1 milyar dolara satın aldı"

    Huawei hız kesmiyor

    Tayvan basınında yer alan raporlara göre Huawei, 5G destekli akıllı telefon modellerinin montajı için Foxconn şirketine sipariş vermiş durumda. Çinli teknoloji devinin önümüzdeki yıl 50 milyondan fazla 5G özellikli telefon üretimi yaptıracağı söyleniyor. Bu özellikle yeni yaygınlaşmaya başlayan bir teknoloji için son derece önemli bir rakam diyebiliriz.

    Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Huawei'nin yılda yaklaşık 250 milyon akıllı telefon sattığı göz önüne alındığında ise şirketin gelecek yıl tüm cihazlarının yaklaşık yüzde 20'sinin 5G'yi desteklemesi bekleniyor. Ayrıca yayınlanan bilgilere göre şirketin 2020 yılındaki satış hedefinin ise 300 milyon akıllı telefon satmak olduğu belirtilmiş. Bu hedefi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda ise ABD tarafından uygulanan ticaret yasağının belirleyici olacağını söylemek mümkün. 



    https://www.ithome.com/0/460/354.htm Yorum Yaz
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    sky__walker 1 hf. en beğenilen
    Google ile anlaşma olmazsa avrupa pazarına değil milyon bir tek cihaz satılmaz. Bunlar delirmiş, algı üretmeye çalışıyorlar muhtemelen ayaktayız, devam ediyoruz bilmemne diye.
    Google ile anlaşma olmazsa avrupa pazarına değil milyon bir tek cihaz satılmaz. Bunlar delirmiş, algı üretmeye çalışıyorlar muhtemelen ayaktayız, devam ediyoru...
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    RaptorFX 1 hf.
    İşin ele alınması gereken asıl boyutu elektronik çöplük. Bir çok firma deliler gibi ürün üretiyor. E tabii ki satılıyor ki üretiyor. Peki bu milyonlarca eskiyen ürün ne oluyor. Hani eskiden küçülen giysileri tanıdıklara verirdik, o olay elektronikte ne kadar mümkün? Mesela android 2.6 lı telefonu kime vereceksin? Bataryası ölmüş, ekranı çatlak veya boyaları soyulmuş. Windows XP'yi zor çalıştıran ölü bataryalı, solgun ekranlı dizüstünle ilgili gelecek planların neler? İşte bunların tamamı elektronik çöplük. Şimdilik gelişmemiş veya insan hayatının hala bizden ucuz olduğu ülkelerde canları pahasına ayrıştırmaya çalışılarak geri kazanılmakta. Peki nereye kadar?

    Amaaaannn, marsta hayat kurarız değil mi ama...
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    Doanc4n 1 hf.
    kamerayı soldan sağa almış :D
    i.hizliresim.com/...
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    Doanc4n 1 hf.
    hadi bakalım
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    seamewe5 1 hf.
    Google playsiz babayi satar 50 milyon.
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Trump'a rağmen !?



    "Yıkılmadım ayaktayım"
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    koyunsayar 1 hf.
    1 tane de trump a satsinlar
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    sky__walker 1 hf. en beğenilen
    Google ile anlaşma olmazsa avrupa pazarına değil milyon bir tek cihaz satılmaz. Bunlar delirmiş, algı üretmeye çalışıyorlar muhtemelen ayaktayız, devam ediyoruz bilmemne diye.
    Yanıtla +5
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