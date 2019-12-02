Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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5G özellikli akıllı telefon pazarı henüz küçük olsa da şirketler geleceğe yönelik yatırımlarını yapmaya devam ediyorlar. Bu şirketlerin en gözü karasının ise Huawei olduğu söylenebilir. Zira şirket 2020 yılında piyasaya 5G akıllı telefonlarla doldurmayı hedefliyor.

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Huawei hız kesmiyor

Tayvan basınında yer alan raporlara göre Huawei, 5G destekli akıllı telefon modellerinin montajı için Foxconn şirketine sipariş vermiş durumda. Çinli teknoloji devinin önümüzdeki yıl 50 milyondan fazla 5G özellikli telefon üretimi yaptıracağı söyleniyor. Bu özellikle yeni yaygınlaşmaya başlayan bir teknoloji için son derece önemli bir rakam diyebiliriz.

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Huawei'nin yılda yaklaşık 250 milyon akıllı telefon sattığı göz önüne alındığında ise şirketin gelecek yıl tüm cihazlarının yaklaşık yüzde 20'sinin 5G'yi desteklemesi bekleniyor. Ayrıca yayınlanan bilgilere göre şirketin 2020 yılındaki satış hedefinin ise 300 milyon akıllı telefon satmak olduğu belirtilmiş. Bu hedefi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda ise ABD tarafından uygulanan ticaret yasağının belirleyici olacağını söylemek mümkün.

https://www.ithome.com/0/460/354.htm