Togg taşıt kredisi sınırları değişti: 48 ay vade imkanı!

Tam Boyutta Gör Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli otomobiller için taşıt kredilerinin kredi sınırlarını güncelledi. Sınırlar yükseltildi. Togg satın almak isten müşteriler,, uzun vadeli ve yüksek miktarda kredi çekebilecek. Diğer otomobillerin kredilerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Togg haricindeki otomobillerde eski sınırlar uygulanmaya devam edecek.

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Togg için 48 ay kredi imkanı doğdu

Yeni düzenlemeyle birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 12'nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen elektrik motorlu taşıtlar için yeni sınırlar belirlendi. Değeri 1 milyon 600 bin TL'ye kadar otomobiller için 48 ay vadeli kredi çekilebilecek. Bu da yerli otomobil Togg T10X'in giriş paketinin 48 ay krediyle satın alınabileceği anlamına geliyor.

Togg için Kredi Vade Sınırı 2024 Kredi Oranı (Maks.) Maksimum Vade Taşıt Değeri %70 48 ay 1.600.000 TL ve altında %50 36 ay 1.600.001 TL - 3.000.000 TL %30 24 ay 3.000.001 TL - 4.000.000 TL %20 12 ay 4.000.001 TL - 5.000.000 TL

Diğer Taşıtlar için Kredi Vade Sınırı 2024 Kredi Oranı (Maks.) Maksimum Vade Taşıt Değeri %70 48 ay 400.000 TL'ye kadar %50 36 ay 400.001 TL - 800.000 TL %30 24 ay 800.001 TL - 1.200.000 TL %20 12 ay 1.200.001 TL - 2.000.000 TL

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Taşıt kredisi sınırları değişti: Sıfır otomobilde 48 ay kredi!