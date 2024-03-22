Togg taşıt kredisi sınırları değişti: 48 ay vade imkanı!

- Togg için 48 ay kredi imkanı doğdu
- Togg için Kredi Vade Sınırı 2024
- Diğer Taşıtlar için Kredi Vade Sınırı 2024
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Togg için 48 ay kredi imkanı doğdu
Yeni düzenlemeyle birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 12'nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen elektrik motorlu taşıtlar için yeni sınırlar belirlendi. Değeri 1 milyon 600 bin TL'ye kadar otomobiller için 48 ay vadeli kredi çekilebilecek. Bu da yerli otomobil Togg T10X'in giriş paketinin 48 ay krediyle satın alınabileceği anlamına geliyor.
|Kredi Oranı (Maks.)
|Maksimum Vade
|Taşıt Değeri
|%70
|48 ay
|1.600.000 TL ve altında
|%50
|36 ay
|1.600.001 TL - 3.000.000 TL
|%30
|24 ay
|3.000.001 TL - 4.000.000 TL
|%20
|12 ay
|4.000.001 TL - 5.000.000 TL
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|Kredi Oranı (Maks.)
|Maksimum Vade
|Taşıt Değeri
|%70
|48 ay
|400.000 TL'ye kadar
|%50
|36 ay
|400.001 TL - 800.000 TL
|%30
|24 ay
|800.001 TL - 1.200.000 TL
|%20
|12 ay
|1.200.001 TL - 2.000.000 TL
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