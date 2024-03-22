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    Togg taşıt kredisi sınırları değişti: 48 ay vade imkanı!

    BDDK, yerli elektrikli taşıt kredisi için uygulanan kredi sınırını güncelledi. Sıfır ve ikinci el Togg otomobil için 48 ay kredi imkanı doğdu.                    
    Taşıt kredisi sınırları değişti: Sıfır otomobilde 48 ay kredi! Tam Boyutta Gör
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli otomobiller için taşıt kredilerinin kredi sınırlarını güncelledi. Sınırlar yükseltildi. Togg satın almak isten müşteriler,, uzun vadeli ve yüksek miktarda kredi çekebilecek. Diğer otomobillerin kredilerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Togg haricindeki otomobillerde eski sınırlar uygulanmaya devam edecek.

    Togg için 48 ay kredi imkanı doğdu

    Yeni düzenlemeyle birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 12'nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen elektrik motorlu taşıtlar için yeni sınırlar belirlendi. Değeri 1 milyon 600 bin TL'ye kadar otomobiller için 48 ay vadeli kredi çekilebilecek. Bu da yerli otomobil Togg T10X'in giriş paketinin 48 ay krediyle satın alınabileceği anlamına geliyor.

    Togg için Kredi Vade Sınırı 2024
    Kredi Oranı (Maks.) Maksimum Vade Taşıt Değeri
    %70 48 ay 1.600.000 TL ve altında
    %50 36 ay 1.600.001 TL - 3.000.000 TL
    %30 24 ay 3.000.001 TL - 4.000.000 TL
    %20 12 ay 4.000.001 TL - 5.000.000 TL

    Diğer Taşıtlar için Kredi Vade Sınırı 2024
    Kredi Oranı (Maks.) Maksimum Vade Taşıt Değeri
    %70 48 ay 400.000 TL'ye kadar
    %50 36 ay 400.001 TL - 800.000 TL
    %30 24 ay 800.001 TL - 1.200.000 TL
    %20 12 ay 1.200.001 TL - 2.000.000 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 8 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    1440 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kredi, banka ve
    3 etiket daha taşıt kredisi Teknoloji Haberleri Yaşam
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