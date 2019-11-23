Xiaomi'den Mi Watch'taki tüm sorunları giderecek güncelleme geliyor

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Xiaomi birkaç afta önce Mi Watch olarak adlandırılan bir akıllı saat çıkarmıştı. Maalesef cihazın oldukça sorunlu olduğu ortaya çıktı. Çinli şirket bu durumu kabul ederken kullanıcılardan biraz sabırlı olmalarını istedi.

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Akıllı saatin ana sorunlarını giderecek yazılım güncellemesi neredeyse hazır durumda. Aralık ayının başlarında yayınlanacak ilk OTA güncellemesi ilk eşleştirme, uygulama mağazası, kadran mağazası, bildirimler, hava durumu gösterimi gibi birçok özelliği optimize edecek.

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Şarj hızı çok yavaş

Aynı zamanda birçok kişinin şikayetçi olduğu şarj hızını da artırması planlanıyor. Akıllı saatteki eSIM özelliğinin çalışmadığına dair şikayetler de var. Ancak bu durumun doğrudan Xiaomi ile ilgisinin olmadığı belirtiliyor.

Zira China Telecom gibi yerel operatörler henüz elektronik SIM kartlarla çalışan şebekelerini devreye sokmuş değiller. Xiaomi yetkilileri eSIM hizmetlerinin Aralık ayı ortalarında Çinli operatörler tarafından hizmete açılmasını beklediklerini söylüyorlar.

https://www.gizmochina.com/2019/11/22/xiaomi-fix-slow-charging-mi-watch-early-december-ota-update