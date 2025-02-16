Xiaomi telefonların gizli pil özelliği ortaya çıktı

HyperOS pil yazılımı güncelleme özelliği nasıl kullanılır?
Pil yazılımını güncellemek kolay bir işlem ancak çoğu kullanıcı bunun varlığından bile habersiz. Bu özelliği kontrol etmek istiyorsanız şu adımları izleyin:
- Xiaomi telefonunuzda Ayarlar’a gidin
- Batarya’ya dokunarak pil ayarlarını açın
- Ek Özellikler’i seçin
- Pil yazılımını güncelle seçeneğini bulun
- Seçenek varsa, en son sürüme güncelleyin
Bu güncellemeleri şarj hızını, pil ömrünü ve enerji yönetimini optimize edebilir. Pil yazılımınızı güncel tutmak, zamanla performans sorunlarını da önleyebilir. Güncellemeden önce telefonun en az %50 şarjı olması gerekiyor ve HyperOS 2 ile gelen bir özellik olduğu söyleniyor.Kaynakça https://www.gizchina.com/2025/02/12/hyperos-brings-new-update-battery-firmware-feature-see-if-your-xiaomi-is-eligible/ https://xiaomitime.com/did-you-update-the-battery-firmware-of-your-xiaomi-phone-23403/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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