Tam Boyutta Gör HyperOS’un çok bilinmeyen pil güncelleme özelliği ortaya çıktı. HyperOS Update Battery Firmware adlı bu araç, telefonunuzun gücü nasıl yöneteceğini ayarlamanıza yardımcı oluyor. Birçok kullanıcı bu seçeneği bilmiyor ancak oyunun kurallarını değiştirebilir. Xiaomi, Redmi veya Polo telefonunuz varsa, bu özelliğin cihazınızda olup olmadığını kesinlikle kontrol etmelisiniz.

HyperOS 2.1 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar: İşte liste 9 sa. önce eklendi

HyperOS pil yazılımı güncelleme özelliği nasıl kullanılır?

Pil yazılımını güncellemek kolay bir işlem ancak çoğu kullanıcı bunun varlığından bile habersiz. Bu özelliği kontrol etmek istiyorsanız şu adımları izleyin:

Xiaomi telefonunuzda Ayarlar’a gidin Batarya’ya dokunarak pil ayarlarını açın Ek Özellikler’i seçin Pil yazılımını güncelle seçeneğini bulun Seçenek varsa, en son sürüme güncelleyin

Bu güncellemeleri şarj hızını, pil ömrünü ve enerji yönetimini optimize edebilir. Pil yazılımınızı güncel tutmak, zamanla performans sorunlarını da önleyebilir. Güncellemeden önce telefonun en az %50 şarjı olması gerekiyor ve HyperOS 2 ile gelen bir özellik olduğu söyleniyor.

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Xiaomi telefonların gizli pil özelliği ortaya çıktı