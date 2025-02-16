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    Anlık Bildirim

    Xiaomi telefonların gizli pil özelliği ortaya çıktı

    Xiaomi, telefonlarında sürekli pil ömrü ve performansı iyileştirmenin yolları üzerine çalışıyor. Kullanıcılardan gelen raporlar HyperOS'ta gizli pil yazılımı güncelleme özelliği olduğunu gösteriyor.
    HyperOS Xiaomi telefon pil güncelleme Tam Boyutta Gör
    HyperOS’un çok bilinmeyen pil güncelleme özelliği ortaya çıktı. HyperOS Update Battery Firmware adlı bu araç, telefonunuzun gücü nasıl yöneteceğini ayarlamanıza yardımcı oluyor. Birçok kullanıcı bu seçeneği bilmiyor ancak oyunun kurallarını değiştirebilir. Xiaomi, Redmi veya Polo telefonunuz varsa, bu özelliğin cihazınızda olup olmadığını kesinlikle kontrol etmelisiniz.

    HyperOS pil yazılımı güncelleme özelliği nasıl kullanılır?

    Pil yazılımını güncellemek kolay bir işlem ancak çoğu kullanıcı bunun varlığından bile habersiz. Bu özelliği kontrol etmek istiyorsanız şu adımları izleyin:

    1. Xiaomi telefonunuzda Ayarlar’a gidin
    2. Batarya’ya dokunarak pil ayarlarını açın
    3. Ek Özellikler’i seçin
    4. Pil yazılımını güncelle seçeneğini bulun
    5. Seçenek varsa, en son sürüme güncelleyin

    Bu güncellemeleri şarj hızını, pil ömrünü ve enerji yönetimini optimize edebilir. Pil yazılımınızı güncel tutmak, zamanla performans sorunlarını da önleyebilir. Güncellemeden önce telefonun en az %50 şarjı olması gerekiyor ve HyperOS 2 ile gelen bir özellik olduğu söyleniyor.

    Kaynakça https://www.gizchina.com/2025/02/12/hyperos-brings-new-update-battery-firmware-feature-see-if-your-xiaomi-is-eligible/ https://xiaomitime.com/did-you-update-the-battery-firmware-of-your-xiaomi-phone-23403/
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    TheJudgé 9 saat önce

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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