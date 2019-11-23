Spotify, kullanıcıların kazananı belirleyeceği ödül töreni düzenleyecek

Müzik sektörü, çevrimiçi hizmetlerle birlikte büyük bir değişime uğradı. Çevrimiçi müzik servisi dendiğinde ilk akla gelen Spotify de bu değişime ödül törenlerini de eklemeye hazırlanıyor. Spotify Awards isimli ödül töreninin kazananları kullanıcıların dinleme alışkanlıkları sayesinde belirlenecek.

5 Mart'da düzenlenecek

Spotify tarafından duyurulan Spotify Awards ödül töreninin tarihi 5 Mart olarak belirlendi. Meksika’da gerçekleşecek etkinlik TNT kanalından da izlenebilecek. Spotify’nin çıkışından bu yana Meksika’nın dijital müzik marketi konusunda önemli pazarlardan biri haline geldiği ve bu yüzden seçildiği belirtiliyor.

Ödül töreninin en büyük farklılığı daha önce belirttiğimiz üzere kullanıcıların oynatmaları, alışkanlıkları gibi verilerle kazananların belirlenecek olması. Dolayısıyla jürinin Spotify kullanıcıları olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz.

"Redmi K30, 120 Hz ekran ile gelecek"

5 Mart’taki etkinlik Meksika’da gerçekleşmesi sebebiyle İspanyolca olacak. Yayınlanan tanıtım videosu da bu yüzden İspanyolca. Bu videoyu haberimizin sonundan izleyebilirsiniz. Ayrıca Spotfiy Awards için hazırlanan çalma listesine ise bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/11/22/spotify-awards-mexico-city/