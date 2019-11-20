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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar

    ABD merkezli işlemci devi Qualcomm, 2019 Analist Günü'nde 5G sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirket ayrıca yeni Snapdragon X55 modemini Huawei'nin 5G modemiyle kıyasladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar
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    Şu anda akıllı telefon pazarında yaygın olarak kullanılan iki 5G modem var: Qualcomm Snapdragon X50 ve Huawei Balong 5000. Görünüşe bakılırsa Huawei'nin modemi konusunda şu sıralar bir gelişme olmayacak. Ancak Qualcomm yakında Snapdragon X55 modemini kullanıma sunacak.

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    Şirket, yeni çözümünün Huawei'nin modeminden 2.6 kat daha az transistöre sahip olduğunu ve yüzde 40 daha yüksek bir tepe veri hızı sağladığını iddia ediyor. Ek olarak Balong 5000'de bulunmayan mmWave desteğine sahip olduğunu da ekleyelim.

    Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar
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    Daha az güç tüketecek

    Transistör sayısındaki farkı göz önüne alarak Snapdragon X55'in daha az güç tüketeceğini de söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl 5G bağlantısını destekleyen akıllı telefon sayısı ciddi oranda artacak. Bu nedenle 5G modem yarışındaki rekabetin de kızışması bekleniyor.



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    koyunsayar 2 gün en beğenilen
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    interwap 1 gün
    Karşılaştırmalı testi görmek lazım.
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    setcom_2000 2 gün
    Huawei 5G modemi Kirin 990 ile SoC içine gömmemiş miydi? consumer.huawei.com/...
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    koyunsayar 2 gün en beğenilen
    Balon u fazla şişirdiler
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