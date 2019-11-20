Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar

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Şu anda akıllı telefon pazarında yaygın olarak kullanılan iki 5G modem var: Qualcomm Snapdragon X50 ve Huawei Balong 5000. Görünüşe bakılırsa Huawei'nin modemi konusunda şu sıralar bir gelişme olmayacak. Ancak Qualcomm yakında Snapdragon X55 modemini kullanıma sunacak.

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Şirket, yeni çözümünün Huawei'nin modeminden 2.6 kat daha az transistöre sahip olduğunu ve yüzde 40 daha yüksek bir tepe veri hızı sağladığını iddia ediyor. Ek olarak Balong 5000'de bulunmayan mmWave desteğine sahip olduğunu da ekleyelim.

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Daha az güç tüketecek

Transistör sayısındaki farkı göz önüne alarak Snapdragon X55'in daha az güç tüketeceğini de söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl 5G bağlantısını destekleyen akıllı telefon sayısı ciddi oranda artacak. Bu nedenle 5G modem yarışındaki rekabetin de kızışması bekleniyor.