Xiaomi Mi 10 Youth, Samsung yapımı ekranla geliyor

Xiaomi şu anda Mi 10 serisi altında Mi 10 Youth Edition olarak adlandırılan bir sonraki akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Cihaz zaten TENAA sertifikasından geçti ve 27 Nisan'da resmen tanıtılması bekleniyor. Lansman öncesinde şirket, cihazın ekran özelliklerini açıkladı.

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Super AMOLED ekran ile gelecek

Çinli akıllı telefon üreticisi resmi Weibo platformunda bazı teaser görüntüleri yayınladı. Yakında çıkacak olan Mi 10 Youth, Samsung yapımı Super AMOLED panel ile gelecek. Ayrıca Xiaomi, 'elmas kalitesi' sunmak için bir elmas piksel düzenlemesi yapıyor.

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Ekran 1.1'lik bir DeltaE ile geliyor. DeltaE, iki rengin görsel algısındaki değişiklik miktarını ölçer. Faktör, bir ekranın ne kadar doğru olduğunu gösterir. Poster, JNCD(Sadece fark edilebilir renk farkı) değerinin ise 0.7'den küçük olacağını belirtiyor.

Ekran 4.300.000:1 ultra yüksek kontrast oranına sahip olacak. Bir Samsung paneline sahip olduğundan telefon, HDR10+ desteği ile birlikte gelecek.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_the_mi_10_youth_display_samsung-news-42869.php

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