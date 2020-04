Battlefield 5 bu yaz son güncellemesini alacak

Tam Boyutta Gör

Battlefield 5 geliştiricisi Ryan McArthur, EA web sitesindeki bir blog yayınında oyunun 2020 yazında büyük bir güncelleme alacağını doğruladı.

Oyunun en son güncellemesi olan Into the Jungle, 29 Nisan'da sona erecek. McArthur, Battlefield 5'in yaz aylarında yeni içerik, yeni silahlar ve oyun düzenlemeleri ile oyunun son güncellemesini alacağını duyurdu. Paylaşılan yeni fotoğrafla, güncelleme ile gelecek haritanın Kuzey Afrika'da olacağı yorumları yapıldı.

Yeni güncelleme ile gelecekler

Yeni içerikler: Bu yaz yeni bir güncelleme yayınlanacak.

Haftalık ödüller: Yaz güncellemesinin ardından, haftalık ödüller olarak Battlefield Parası veya Company Coin alabilecek ve kaçırdığınız teçhizatları açma şansı elde edeceksiniz.

Etkinlikler ve aktiviteler: Topluluğun samimi bir atmosferde Battlefield 5 oynamasını sağlayan #FridayNightBattlefield sunucularının yeniden açılması gibi çeşitli haftalık aktiviteler yapmak. Geliştirme aşamasındaki Battlefield oyunlarında oyunvuları buluşturacakları Throwback Thursday etkinlikleri.

McArthur hilecilere karşı savaşlarının devam ettiğini belirterek; "Battlefield 5’te hileye karşı yaptığımız çalışmalar da devam edecek. Anti-hile ekibimizin üyeleri, Battlefield deneyimini mümkün olduğunca adil tutmak için günlük çalışmalar yürütüyor. Yöntemlerimizle ilgili teknik ayrıntıları konuşmamız hileyi daha büyük bir sorun haline getirebilir ancak sürekli savaş halinde olduğumuzu bilmenizi istiyoruz." dedi.

