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    Battlefield 5 bu yaz son güncellemesini alacak

    Geliştirici DICE, Battlefield 5'in son yeni içerik güncellemesini bu yaz alacağını duyurdu. Güncelleme, bazı yeni içerik, silahlar ve oyun düzenlemeleri içerecek.
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    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Battlefield 5 bu yaz son güncellemesini alacak
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    Battlefield 5 geliştiricisi Ryan McArthur, EA web sitesindeki bir blog yayınında oyunun 2020 yazında büyük bir güncelleme alacağını doğruladı.

    Oyunun en son güncellemesi olan Into the Jungle, 29 Nisan'da sona erecek. McArthur, Battlefield 5'in yaz aylarında yeni içerik, yeni silahlar ve oyun düzenlemeleri ile oyunun son güncellemesini alacağını duyurdu. Paylaşılan yeni fotoğrafla, güncelleme ile gelecek haritanın Kuzey Afrika'da olacağı yorumları yapıldı. 

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    Yeni güncelleme ile gelecekler

    Yeni içerikler: Bu yaz yeni bir güncelleme yayınlanacak.

    Haftalık ödüller: Yaz güncellemesinin ardından, haftalık ödüller olarak Battlefield Parası veya Company Coin alabilecek ve kaçırdığınız teçhizatları açma şansı elde edeceksiniz.

    Etkinlikler ve aktiviteler: Topluluğun samimi bir atmosferde Battlefield 5  oynamasını sağlayan #FridayNightBattlefield sunucularının yeniden açılması gibi çeşitli haftalık aktiviteler yapmak. Geliştirme aşamasındaki Battlefield oyunlarında oyunvuları buluşturacakları Throwback Thursday etkinlikleri.

    Ayrıca Bkz. "Valorant'a rekabetçi modu geliyor!"

    McArthur hilecilere karşı savaşlarının devam ettiğini belirterek; "Battlefield 5’te hileye karşı yaptığımız çalışmalar da devam edecek. Anti-hile ekibimizin üyeleri, Battlefield deneyimini mümkün olduğunca adil tutmak için günlük çalışmalar yürütüyor. Yöntemlerimizle ilgili teknik ayrıntıları konuşmamız hileyi daha büyük bir sorun haline getirebilir ancak sürekli savaş halinde olduğumuzu bilmenizi istiyoruz." dedi.



    https://www.engadget.com/battlefield-v-last-update-in-summer-013240631.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Frobisher (Orhan ) 18 dk. Galatas4ray
    Bf1’de azımsanmayacak kadar var BF 5den dönenlerle birlikte.
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    TITAN (S K) 1 sa.
    Çöp bi oyundu. Bol grafik basılmış ruhsuz oyunlar. Ölü doğdu. Satın alanlar hype trenine binen tiplerdir.
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    Drummerrrr (Oguz Han) 31 dk. TITAN
    Hadi bize guzel bir oyun yapta oynayalim. Pisikolojimiz düzelsin.
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    BekirTemel (Bekir ) 2 sa.
    pc hileyi çözse on numara oalcak ama işte, battlefield 6 çıktığı gibi alınır hile başlayana kadar oynanır sonra gg
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    mokoko_TR 2 sa. yeni yorumcu
    yalan dolan başka bişey yok premium aldık hiç bir avantajı yok kazık yedik herşeyi para ile satıyorlar hileciler desen eksik olmuyor heryeri renk paltleri ile disko gibi yapmakla olmuyor nerede o badcompany 2 bf3 bf2
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