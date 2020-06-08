Xiaomi Mi Band 5 en net haliyle karşınızda: İşte Mi Band 5 tasarımı ve renk seçenekleri

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11 Haziran'da duyurulacak olan Xiaomi Mi Band 5 akıllı bilekliğinin tanıtım posteri sızdırıldı. Mi Band 5'in en net görüntülendiği poster, bilekliğin büyüyen OLED ekranını, tasarımını ve kayışları için olan renk seçeneklerini gözler önüne seriyor.

Buna göre Xiaomi Mi Band 5; kayış noktasında sarı, kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca sızdırılan poster, Mi Band 5'in selefine kıyasla daha büyük bir ekranla geleceği sızıntılarını da doğrular nitelikte.

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Xiaomi Mi Band 5 özellikleri nasıl olacak?

Huami ve Xiaomi ortaklığında geliştirilen Mi Band 5, kamera kontrolü özelliğiyle bağlı olduğu akıllı telefonun kamerası için denklanşör görevi üstlenecek. Bugün birçok akıllı saatte bulunan bu özellik, Mi Band kullanıcıları tarafından çokça istenen özellikler arasında yer alıyor.

Sızdırılan arayüz görüntüleri ise Mi Band 5'e beş yeni spor modunun ekleneceğini gösteriyor. Ayrıca şimdiye kadar Mi Band modellerin dijital kadranlar kullanan Xiaomi, Mi Band 5'te iki dahili analog kadranı da saat arayüzleri arasında bir seçenek olarak sunacak.

Bunun yanı sıra Xiaomi Mi Band 5'in kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçme, adet döngüsü izleme, 1.2 inç ekran ve NFC desteği özelliklerine sahip olacağını, Mi Band 5'in normal sürümüne ek olarak; Amazon Alexa destekli Mi Smart Band 5 modifikasyonunun ve Avengers temalı özel bir sürümünün de bulunacağı ortaya çıkmıştı.

11 Haziran'da duyurulacak olan Xiaomi Mi Band 5'in 179 yuan (25$) fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/06/08/xiaomi-mi-band-5-color-variants-revealed-in-new-poster/

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