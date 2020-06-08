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    Xiaomi Mi Band 5 en net haliyle karşınızda: İşte Mi Band 5 tasarımı ve renk seçenekleri

    Xiaomi Mi Band 5'in tanıtım posteri sızdırıldı. Mi Band 5'in en net görüntülendiği poster, bilekliğin büyüyen OLED ekranını, tasarımını ve kayışları için olan renk seçeneklerini gözler önüne seriyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    11 Haziran'da duyurulacak olan Xiaomi Mi Band 5 akıllı bilekliğinin tanıtım posteri sızdırıldı. Mi Band 5'in en net görüntülendiği poster, bilekliğin büyüyen OLED ekranını, tasarımını ve kayışları için olan renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. 

    Buna göre Xiaomi Mi Band 5; kayış noktasında sarı, kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca sızdırılan poster, Mi Band 5'in selefine kıyasla daha büyük bir ekranla geleceği sızıntılarını da doğrular nitelikte.

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    Xiaomi Mi Band 5 özellikleri nasıl olacak?

    Huami ve Xiaomi ortaklığında geliştirilen Mi Band 5kamera kontrolü özelliğiyle bağlı olduğu akıllı telefonun kamerası için denklanşör görevi üstlenecek. Bugün birçok akıllı saatte bulunan bu özellik, Mi Band kullanıcıları tarafından çokça istenen özellikler arasında yer alıyor.

    Sızdırılan arayüz görüntüleri ise Mi Band 5'e beş yeni spor modunun ekleneceğini gösteriyor. Ayrıca şimdiye kadar Mi Band modellerin dijital kadranlar kullanan Xiaomi, Mi Band 5'te iki dahili analog kadranı da saat arayüzleri arasında bir seçenek olarak sunacak.

    Xiaomi Mi Band 5 en net haliyle karşınızda: İşte Mi Band 5 tasarımı ve renk seçenekleri

    Bunun yanı sıra Xiaomi Mi Band 5'in kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçme, adet döngüsü izleme, 1.2 inç ekran ve NFC desteği özelliklerine sahip olacağını, Mi Band 5'in normal sürümüne ek olarak; Amazon Alexa destekli Mi Smart Band 5 modifikasyonunun ve Avengers temalı özel bir sürümünün de bulunacağı ortaya çıkmıştı.

    11 Haziran'da duyurulacak olan Xiaomi Mi Band 5'in 179 yuan (25$) fiyat etiketi taşıması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/08/xiaomi-mi-band-5-color-variants-revealed-in-new-poster/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 24 dk.
    şu an mi band 4 kullanıyorum memnun değilim şarz için cihazla güreşiyoz renkli ekran tek cazip yanı oksijen ölçme yok vücuttaki enerji yoktansiyon yok foto çekm? modu yok daha önce hey band n 108 kullandım inanılmaz güzel yok yok ince zarif şarz etmek çok kolay mıknatıslı kablo su vardı süper sizede tavsiye ederim
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    DH Misafiri 25 dk.
    250 olursa alınır.
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    DH Misafiri 25 dk.
    200 e kaçak Göçek biseyler bulurum alırım. 25 dolarlik urune 300 verilmez ya
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    aydınokcu 25 dk. yeni yorumcu
    350 400den aşagı olmaz bizdeki fiyatı
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    balcis 50 dk.
    Deklanşörünü seveyim şunlara bi kısa cevap özelliği koymadılar yahu. Telefon salonda ben mutfaktayım biri aradı mı "tmm", "meşgulüm" falan diyeyim yeter bu kadar mı kafasızlar.
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    geronimoooooo (Mehmet ) 56 dk.
    350 den aşağıya getirmezler.
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