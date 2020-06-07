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    vivo X50'ye yapay zeka destekli "fotoğraf onarma" modu eklendi: Eski fotoğraflar artık daha kaliteli

    Geçtiğimiz günlerde duyurulan vivo X50'ye yapay zeka destekli "fotoğraf onarma" modu özelliği eklendi. vivo X50 bu sayede düşük kalitedeki eski fotoğrafları, daha kaliteli hale getirebiliyor.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    vivo X50'ye yapay zeka destekli
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    Kullanım alanı her geçen gün biraz daha genişleyen yapay zeka teknolojisi, segment fark etmeksizin yeni nesil tüm akıllı telefonlarda kendine yer bulmaya başladı. İnovasyon noktasında zorlanan üreticiler, geleceğe yön verecek olan bu teknolojiden istifade ederek, özellikle telefonlarının kameralarını daha yetenekli hale getirip rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyor. 

    Çinli teknoloji devi vivo da geçtiğimiz günlerde duyurduğu vivo X50 modeline eklediği fotoğraf onarma moduyla yapay zekanın akıllı telefonlardaki en güzel kullanım örneklerinden birine imza attı.

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    vivo X50, fotoğraf onarma moduyla eski fotoğrafları iyileştiriyor

    vivo X50, daha önce çeşitli yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli program ve API'lerde tanık olduğumuz görüntü iyileştirme özelliklerinin bir benzerini, fotoğraf onarma moduyla sunabiliyor.

    vivo X50, fotoğraf onarma moduyla arkada çalışan yapay zeka algoritmaları sayesinde düşük kalitedeki görüntüleri iyileştirebiliyor. Aşağıdaki galeriden vivo X50'nin fotoğraf onarma moduyla görüntülerin işlenmeden önceki ve sonraki görüntülerine göz atabilirsiniz. 



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1269480036530221059 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 54 dk.
    Gerçekten çok etkileyici bence tüm markalar böyle şeyleri yapmalı.
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