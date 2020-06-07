vivo X50'ye yapay zeka destekli "fotoğraf onarma" modu eklendi: Eski fotoğraflar artık daha kaliteli

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Kullanım alanı her geçen gün biraz daha genişleyen yapay zeka teknolojisi, segment fark etmeksizin yeni nesil tüm akıllı telefonlarda kendine yer bulmaya başladı. İnovasyon noktasında zorlanan üreticiler, geleceğe yön verecek olan bu teknolojiden istifade ederek, özellikle telefonlarının kameralarını daha yetenekli hale getirip rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyor.

Çinli teknoloji devi vivo da geçtiğimiz günlerde duyurduğu vivo X50 modeline eklediği fotoğraf onarma moduyla yapay zekanın akıllı telefonlardaki en güzel kullanım örneklerinden birine imza attı.

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vivo X50, fotoğraf onarma moduyla eski fotoğrafları iyileştiriyor

vivo X50, daha önce çeşitli yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli program ve API'lerde tanık olduğumuz görüntü iyileştirme özelliklerinin bir benzerini, fotoğraf onarma moduyla sunabiliyor.

vivo X50, fotoğraf onarma moduyla arkada çalışan yapay zeka algoritmaları sayesinde düşük kalitedeki görüntüleri iyileştirebiliyor. Aşağıdaki galeriden vivo X50'nin fotoğraf onarma moduyla görüntülerin işlenmeden önceki ve sonraki görüntülerine göz atabilirsiniz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1269480036530221059

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