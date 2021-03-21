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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 6'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı

    Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 6'nın ilk görüntüsü internete düştü. Seri üretime hazır olduğu bildirilen akıllı bilekliğin yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
    21 Mart 2021, 21:00 (Güncellendi, 1 sa.)
    1,4b
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    4
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Band 6'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi yakında yeni nesil akıllı bilekliğini piyasaya sürecek. Bildiğiniz üzere Mi Band serisi Huami tarafından üretiliyor. Şirket daha önce yaptığı açıklamada Mi Band 6'nın seri üretime hazır hale geldiğini resmen doğrulamıştı.

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    Merakla beklenen akıllı bilekliğin ilk fotoğrafı internete düştü. Görünüşe bakılırsa Mi Band 6 tasarım açısından Mi Band 5'e çok benzeyecek. Xiaomi'nin internet sitesinde yer alan AB Uygunluk Beyanı bölümündeki belgelerden birinde ortaya çıkan görüntüler, cihazın yandan ve önden görünümünü gözler önüne seriyor.

    Xiaomi Mi Band 6'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı
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    Muhtemel özellikleri belli olmuştu

    Mi Band 6'nın yanında manyetik şarj teknolojisinin varlığını doğrulayan bir şarj kablosu var. Akıllı bilekliğin daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Zepp uygulamasının kodlarında cihazla ilgili bazı önemli detaylar keşfedilmişti.

    Xiaomi Mi Band 6'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı
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    Sızdırılan bilgilere göre Mi Band 6 kandaki oksijen seviyesinin ölçümü için SpO2 sensörü, kalp atış hızı monitörü, 30 farklı spor modu, dahili GPS sensörü ve Amazon Alexa sesli asistan desteğiyle gelecek. Ayrıca popüler anlık mesajlaşma uygulamaları için tam destek sunacak.



    https://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/yangliang6/MiSmartBand6XMSH15HM.pdf
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    kartal172 9 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 19 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 22 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 1 gün önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 1 gün önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 3 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Hemrety 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    5 ile gelmesi lazımdı o o2 özelliğinin başka bilekliklerde varken yoktu 5te millete sattılar öyle
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    NFC gelir umarım.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    GPS ile geliyor demek. Pil performansı aşağılara inecek desene...
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    Hemrety 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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