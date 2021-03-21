Xiaomi Mi Band 6'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı

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Çinli teknoloji devi Xiaomi yakında yeni nesil akıllı bilekliğini piyasaya sürecek. Bildiğiniz üzere Mi Band serisi Huami tarafından üretiliyor. Şirket daha önce yaptığı açıklamada Mi Band 6'nın seri üretime hazır hale geldiğini resmen doğrulamıştı.

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Merakla beklenen akıllı bilekliğin ilk fotoğrafı internete düştü. Görünüşe bakılırsa Mi Band 6 tasarım açısından Mi Band 5'e çok benzeyecek. Xiaomi'nin internet sitesinde yer alan AB Uygunluk Beyanı bölümündeki belgelerden birinde ortaya çıkan görüntüler, cihazın yandan ve önden görünümünü gözler önüne seriyor.

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Muhtemel özellikleri belli olmuştu

Mi Band 6'nın yanında manyetik şarj teknolojisinin varlığını doğrulayan bir şarj kablosu var. Akıllı bilekliğin daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Zepp uygulamasının kodlarında cihazla ilgili bazı önemli detaylar keşfedilmişti.

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Sızdırılan bilgilere göre Mi Band 6 kandaki oksijen seviyesinin ölçümü için SpO2 sensörü, kalp atış hızı monitörü, 30 farklı spor modu, dahili GPS sensörü ve Amazon Alexa sesli asistan desteğiyle gelecek. Ayrıca popüler anlık mesajlaşma uygulamaları için tam destek sunacak.

https://i01.appmifile.com/webfile/globalweb/yangliang6/MiSmartBand6XMSH15HM.pdf

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