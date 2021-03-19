Whatsapp'da sesli mesajlar üç farklı hızda oynatılabilecek: İşte özelliğin ilk görüntüleri

Whatsapp geliştiricileri popüler mesajlaşma platformuna yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce uygulamanın Android cihazlara yönelik yeni bir beta sürümünü yayınlandı.İlginizi Çekebilir WhatsApp'ın yüz tanıma ile kilit açma özelliği Android'e geliyor
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Geçtiğimiz hafta WhatsApp ekibinin, sesli mesaj oynatma hızının değiştirilmesine izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yayınlanan 2.21.6.11 sürümüyle birlikte söz konusu özelliğin bazı detayları netleşti.
Üç farklı oynatma hızı
WABetaInfo tarafından yayınlanan ekran görüntüleri kullanıcıların 1.0X, 1.5X ve 2.0X olmak üzere üç farklı oynatma hızı arasından seçim yapabileceklerini gösteriyor. Oynatma hızını tek bir dokunuşla değiştirmek mümkün olacak.
WhatsApp Beta'nın 2.21.6.11 sürümünde "gizli" bu özellik henüz kullanıma açık değil. Geliştirilme süreci devam ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde hem iOS hem de Android beta sürümlerinde kullanılabilir hale gelecek.
https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-21-6-11-whats-new/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?