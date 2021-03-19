Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Whatsapp'da sesli mesajlar üç farklı hızda oynatılabilecek: İşte özelliğin ilk görüntüleri

    WhatsApp kullanıcıları yakında sesli mesajların oynatma hızını ayarlayabilecekler. Uygulamanın son beta sürümünün yayınlanması ile birlikte özellikle ilgili merak edilen bazı detaylar da netleşti.
    19 Mart 2021, 13:00 (37 sn.)
    16
    1
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Whatsapp'da sesli mesajlar üç farklı hızda oynatılabilecek: İşte özelliğin ilk görüntüleri
    Tam Boyutta Gör

    Whatsapp geliştiricileri popüler mesajlaşma platformuna yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce uygulamanın Android cihazlara yönelik yeni bir beta sürümünü yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar WhatsApp'ın yüz tanıma ile kilit açma özelliği Android'e geliyor

    Ayrıca Bkz. "Instagram'ın çocuklara özel versiyonu geliyor"

    Geçtiğimiz hafta WhatsApp ekibinin, sesli mesaj oynatma hızının değiştirilmesine izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yayınlanan 2.21.6.11 sürümüyle birlikte söz konusu özelliğin bazı detayları netleşti.

    Whatsapp'da sesli mesajlar üç farklı hızda oynatılabilecek: İşte özelliğin ilk görüntüleri
    Tam Boyutta Gör

    Üç farklı oynatma hızı

    WABetaInfo tarafından yayınlanan ekran görüntüleri kullanıcıların 1.0X, 1.5X ve 2.0X olmak üzere üç farklı oynatma hızı arasından seçim yapabileceklerini gösteriyor. Oynatma hızını tek bir dokunuşla değiştirmek mümkün olacak.

    WhatsApp Beta'nın 2.21.6.11 sürümünde "gizli" bu özellik henüz kullanıma açık değil. Geliştirilme süreci devam ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde hem iOS hem de Android beta sürümlerinde kullanılabilir hale gelecek.



    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-21-6-11-whats-new/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 17 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 37 sn. GÖRÜNTÜLENEN Whatsapp'da sesli mesajlar üç farklı hızda oynatılabilecek: İşte özelliğin ilk görüntüleri Sonraki PS5'in gücünü sonuna kadar kullanacak olan açık dünya rol yapma oyunu Forspoken'dan yeni video paylaşıldı 37 dk. Amazon Türkiye'nin yeni reklamı yayınlandı: Bahar Fırsatları başlıyor 1 sa. Makyajlı Land Rover Discovery Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. Instagram'ın çocuklara özel versiyonu geliyor 2 sa. Casper’ın ilk yerli üretim telefonu VIA F20 satışa çıktı 2 sa. Video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçti 3 sa. Xbox'tan haftaya etkinlik geliyor: 25'ten fazla oyun gösterilecek 3 sa. Twitter da ülkemize temsilci atıyor 4 sa. Twitter'a YouTube videolarını doğrudan oynatma özelliği geliyor 9 sa. Üç yeni Game of Thrones projesi daha ortaya çıktı: İşte konuları 12 sa. AirPods'lar kullandığınız kulaklık uçlarına göre sesi otomatik olarak ayarlayabilecekler 13 sa. Bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars, mobil cihazlar için duyuruldu 14 sa. Intel haftaya yeni bir etkinlik düzenliyor 14 sa. 2si1 "VPN'e güvenen dağlara kar yağdıran" Teknoloji ve Oyun Programı 14 sa. Söylentiye göre Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, bu yıl yayınlanacak 15 sa. Motorola Edge Plus için DeX rakibi özellik geliyor 15 sa. Dying Light 2 bu yıl çıkacak; oynanış videosu paylaşıldı 16 sa. Lexar maliyete odaklanan yeni SATA SSD modelini duyurdu 16 sa. Venom'ın devam filmi Venom: Let There Be Carnage bir kez daha ertelendi 17 sa. iPad Pro yeni nesliyle M1 sınıfı işlemci ve Thunderbolt bağlantısı sunacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız