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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Band 6'nın tanıtım tarihi açıklandı

    Teknolojik ürün geliştirici Xiaomi, yeni giyilebilir cihazının tanıtım tarihini açıkladı. Mi Band 6, şirketin yeni akıllı telefonları olan Mi 11 serisi ve Mi Mix ile birlikte tanıtılacak.
    27 Mart 2021, 22:00 (3 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Band 6'nın tanıtım tarihi açıklandı
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    Xiaomi, 29 Mart'ta küresel bir lansman düzenleyecek. Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi Mix akıllı telefonlarının yanı sıra, geçtiğimiz yıl Haziran ayında piyasaya sürülen Mi Band 5'in halefi olan Mi Band 6'nın da bu lansman kapsamında tanıtılacağı şirket tarafından onaylandı.

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    Mi Band 6 neler sunacak?

    Hakkında pek fazla detayın henüz açıklanmadığı Mi Band 6, şirketin ürün pazarlama başkanı tarafından Twitter'da yayınlanan bir video klipte görüldü.

    Daha önce sızdırılan bilgilere göre Mi Band 6 kandaki oksijen seviyesinin ölçümü için bir SpO2 sensörü, 19'u yeni olmak üzere toplamda 30 farklı spor ve egzersiz modu, kalp atış hızı monitörü, dahili GPS sensörü ve Amazon Alexa desteğine sahip olacak.

    Mi Band 6'nın NFC desteğinin olması bekleniyor. Ayrıca giyilebilir cihazın, bir Pomodoro Zamanlayıcı ile birlikte gelmesi ve Mi Home platformunu kullanan akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmenize izin vermesi ve daha büyük bir ekrana sahip olması öngörülüyor.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_smart_band_6_launch_date-news-48400.php
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    haktan24 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    gps ve oksijen ölçer dısında gözle görülür saglam bir yeniligi yok gibi mi band 3 den beri nfc nfc gelecek dendi 2 nesil gecti halen nfc li model göremedim ben yada piyasada var da bizim ülkemize mi gelmiyor anlyamadım gitti bari yeni olacak mi band 6 larda tüm özellikler global olarak gelsin onu kes bunu kes adam gibi full yap sat tüm dünyada arkadas ugrastırma milleti....
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    N Night_Blade (ibrahim s) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pahalı olmasın fiyatı artmasın diye bekleniyor
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