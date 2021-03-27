Xiaomi Mi Band 6'nın tanıtım tarihi açıklandı

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Xiaomi, 29 Mart'ta küresel bir lansman düzenleyecek. Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi Mix akıllı telefonlarının yanı sıra, geçtiğimiz yıl Haziran ayında piyasaya sürülen Mi Band 5'in halefi olan Mi Band 6'nın da bu lansman kapsamında tanıtılacağı şirket tarafından onaylandı.

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Mi Band 6 neler sunacak?

Hakkında pek fazla detayın henüz açıklanmadığı Mi Band 6, şirketin ürün pazarlama başkanı tarafından Twitter'da yayınlanan bir video klipte görüldü.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Mi Band 6 kandaki oksijen seviyesinin ölçümü için bir SpO2 sensörü, 19'u yeni olmak üzere toplamda 30 farklı spor ve egzersiz modu, kalp atış hızı monitörü, dahili GPS sensörü ve Amazon Alexa desteğine sahip olacak.

Mi Band 6'nın NFC desteğinin olması bekleniyor. Ayrıca giyilebilir cihazın, bir Pomodoro Zamanlayıcı ile birlikte gelmesi ve Mi Home platformunu kullanan akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmenize izin vermesi ve daha büyük bir ekrana sahip olması öngörülüyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_smart_band_6_launch_date-news-48400.php

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