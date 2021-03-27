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    Xiaomi Mi Pad 5 gecikecek: İşte yeni detaylar

    Xiaomi'nin önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte yeni bir tablet tanıtması bekleniyordu. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre Mi Pad 5'in lansmanı ileri bir tarihe ertelendi.
    27 Mart 2021, 20:00 (1 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Pad 5 gecikecek: İşte yeni detaylar
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    Xiaomi, 29 Mart tarihinde uluslararası çapta bir lansman etkinliği düzenleyecek. Çinli şirketin söz konusu etkinlikte üç yıl aranın ardından piyasaya süreceği yeni tabletini tanıtması bekleniyordu ancak gelen son bilgilere bakılırsa böyle bir duyuru gerçekleşmeyecek.

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    Çinli kaynaklar 29 Mart'taki lansmanda Xiaomi Mi Pad 5'in tanıtılmayacağını söylüyor. Tableti merakla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bu erteleme kararının nedeni hakkında herhangi bir ayrıntı yok. Öte yandan cihazın teknik özellikleri konusunda yeni detaylar ortaya çıktı.

    Xiaomi Mi Pad 5 gecikecek: İşte yeni detaylar
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    Yeni detaylar sızdırıldı

    İçerden alınan bilgilere göre Mi Pad 5'in 120 ve 144 Hz ekrana sahip iki versiyonu olacak. Ayrıca tabletin stylus kalem desteği ve dört hoparlörle geleceği söyleniyor. Daha önce standart Mi Pad 5'in Dimensity 1200, Mi Pad 5 Pro'nun ise Snapdragon 870 yonga setinden güç alacağını öğrenmiştik.



    https://www.ithome.com/0/542/264.htm
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