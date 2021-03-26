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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zorlu koşullara dayanıklı Apple Watch Explorer Edition geliyor

    Apple zorlu koşullara dayanıklı oldukça sağlam bir akıllı saat çıkarmayı düşünüyor. Apple Watch Explorer Edition olarak anılan model ekstra darbe direnci ve korumaya sahip olacak.
    26 Mart 2021, 20:00 (1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Zorlu koşullara dayanıklı Apple Watch Explorer Edition geliyor
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    Apple'ın daha dayanıklı kasaya sahip bir Apple Watch çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Bloomberg'in haberine göre Cupertinolu şirketin piyasaya sürmeyi düşündüğü yeni akıllı saat ağır koşullara dayanacak kadar sağlam olacak.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, kendi tasarımı olan yeni bir yonga seti çıkaracak"

    Apple Watch'un bu versyionu aktif bir yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefleyecek. Özellikle ekstrem spor meraklıları ve cihazı zorlu koşullarda kullananlara yönelik olacak. Şirket dayanıklı modeli 2021'in sonunda veya 2022'nin başında piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Zorlu koşullara dayanıklı Apple Watch Explorer Edition geliyor
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    Casio G-Shock seviyesinde dayanıklılık

    Şirket içinde "Apple Watch Explorer Edition" olarak anılan akıllı saat, standart Apple Watch ile aynı özelliklere sahip olacak ancak Casio'nun G-Shock saatleri gibi ekstra darbe direnci ve korumayla gelecek. Dayanıklılık odaklı modelin normal versiyondan daha pahalı olması bekleniyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-26/apple-considers-launching-rugged-watch-for-extreme-sports
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amazfitin de vardı bence Appleda da olmalı sonuçta herkes masabaşında çalışmıyor. ben dahil çalışırken saate bi şey olur diye almayan çok insan vardır
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 10 dk. ( Mesaj Silindi ) cand.
    İnsanların kendinden çok saate bir şey olur mu diye düşündüğü zamanlardayız
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    manesnuc (Fırat Küçük) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat x2 oluyor o zaman, hayırlı olsun.
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