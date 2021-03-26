Zorlu koşullara dayanıklı Apple Watch Explorer Edition geliyor

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Apple'ın daha dayanıklı kasaya sahip bir Apple Watch çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Bloomberg'in haberine göre Cupertinolu şirketin piyasaya sürmeyi düşündüğü yeni akıllı saat ağır koşullara dayanacak kadar sağlam olacak.

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Apple Watch'un bu versyionu aktif bir yaşam tarzına sahip kullanıcıları hedefleyecek. Özellikle ekstrem spor meraklıları ve cihazı zorlu koşullarda kullananlara yönelik olacak. Şirket dayanıklı modeli 2021'in sonunda veya 2022'nin başında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Casio G-Shock seviyesinde dayanıklılık

Şirket içinde "Apple Watch Explorer Edition" olarak anılan akıllı saat, standart Apple Watch ile aynı özelliklere sahip olacak ancak Casio'nun G-Shock saatleri gibi ekstra darbe direnci ve korumayla gelecek. Dayanıklılık odaklı modelin normal versiyondan daha pahalı olması bekleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-26/apple-considers-launching-rugged-watch-for-extreme-sports

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