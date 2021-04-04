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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar

    Xiaomi'nin iki yeni tablet üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Çinli şirketin Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro olarak pazara giriş yapacak modelleri bu çeyrekte piyasaya süreceği bildiriliyor.
    04 Nisan 2021, 17:30 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar
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    Xiaomi'nin Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro olmak üzere iki yeni tablet çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Her iki cihaz da bu çeyrekte piyasaya sürülecek.

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    İçeriden alınan bilgilere göre Mi Pad 5'in standart versiyonu Mali-G77 MC9 grafik birimi ve 5G modem içeren sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1200 yonga setiyle gelecek.

    Pro modeli beklenildiği üzere daha güçlü olacak. Cihazda Adreno 650 grafik birimi ve Snapdragon X55 5G modemi bir araya getiren sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 870 yonya seti görev yapacak. Ayrıca 50W hızlı şarj destekli 10.000 mAh pil içereceği söyleniyor.

    Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar
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    2K ekran ve kalem desteği

    Tüm bunlara ek olarak Mi Pad 5 Pro'nun 11 inç boyutunda, 120 veya 144 Hz tazeleme oranına sahip 2K ekranla karşımıza çıkacağına yönelik bilgiler var. Ayrıca stylus kalem desteği de iddialar arasında.

    Yeni tabletlerin nasıl bir kamera konfigürasyonu ile donatılacakları henüz netleşmedi. Daha önceki sızıntılarda 20 megapiksel Sony IMX586 ana sensör ve 13 megapiksel geniş açılı lensten bahsedilmişti.



    https://news.mydrivers.com/1/749/749060.htm
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Klasik unutulacak tabletlerden biri daha ister kabul edin ister etmeyin bu piyasada tek tutunabilen iPad, ne Windows tabletler rakip olabildi ne de Android tabletler.
    Klasik unutulacak tabletlerden biri daha ister kabul edin ister etmeyin bu piyasada tek tutunabilen iPad, ne Windows tabletler rakip olabildi ne de Android tabl...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İpad kullanan biriyim zannetmiyorum vazgeçeceğimi
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İpad kullanmadığın çok belli. Sırf klasör için ipade kötü deyip android tablet övmek tam bir saçmalık. Sen ipadin performansını gör bakalım böyle konuşabilecek misin?
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ayrıca şuan hala lg gpad 7 kullanıyorum. eğer mantıklı orta halli bir tablet olursa almayı düşünüyorum.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ipad ipad diyenler neye göre ipad diyor. ipad sadece popüler o kadar .daha bikaç yıl öncesine kadar büyük ekranlı ipod'du. hiçbir özelliği yok.
    ben üni'den mezun olalı 5 sene oldu. üni'de android tabletim çok işime yarıyordu. çift ekran, LAS (last app switcher), flaş belleği takıyorsun tüm dosyalarını görüyorsun. sd karta iştediğini atıyorsun. fare-klavye takıyorsun çalışıyor, sürükle bırakla soya atıyorsun, dosya yöneticisi ile istediğin dosyayı istediğin klasöre atıyorsun, istediğin klasörü açıyorsun.
    benim her ders için ayrı klasörüm vardı. hatta kendi notlarımı da camscanner ile taratıp tabletten çalışırdım.
    tüm bunları o zamanlar ipad ile yapmak imkansızdı. şimdi ise kısıtlı şekilde yapılıyor.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İpad para tuzağı mı 3200 tl ye ipad 8 var ve buna bin basar.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    SSeniorGrandMaster reyis, İpad para tuzağı değil.İpad Mini ya da İpad Air fiyatları uygun. İpad tablet pazarında en çok kullanılan,tercih edilen ve güvenilen marka. Onun haricinde tab s7+'ı kötüleyip, Mi Pad'e sıcak bakmasız gerçekten ilginç. Tab s7+ gayet başarılı bir ürün ve çok fazla yazılımı olması bir "android tablet" için önemli bir avantaj.
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    W Witchdoktor (Witch Doktor) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5G olmayan sürümü yoksa Türkiye'de iletişim vergileri nedeniyle fahiş fiyata satılır ve kimse yüzüne de bakmaz, kurumsal şirketler zaten Ipad kullandıkları için onlara da hitap etmez. Yani 5G içermeyen, Pro sürümü uygun fiyatla satılırsa bir şansı olabilir. Ekranlar OLED değil de IPS olacak galiba.
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    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Klasik unutulacak tabletlerden biri daha ister kabul edin ister etmeyin bu piyasada tek tutunabilen iPad, ne Windows tabletler rakip olabildi ne de Android tabletler.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Kento Yamazaki 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    İpad Air 4 düşünüyorum bu aralar hocam ne dersiniz alayım mı? yoksa 8.nesil mi alayım? film-dizi için alıyorum programlarla işim olmayacak gece yatakta veya tatilde orada burada rahatlık bakımından almayı düşünüyorum Masaüstü PC yoruyor artık beni.
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    S SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iPad para tuzağı. tab s7+ ilk anda ooo dedirtse de çok hantal ve içinde çok fazla yazılımla geliyor. yarım saat kullanınca soğudum. bu tablet sahibini mutlu edecek özelliklerle gelirse düşünülebilir.
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi ürün md'ü bir zahmet uzun uzun oturup düşünsün.
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    7440 kez okundu.
    9 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    xiaomi, mi pad 5 ve
    4 etiket daha Mi Pad 5 pro çıkış tarihi teknik özellikler Mobil Teknolojiler
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