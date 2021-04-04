Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar

Xiaomi'nin Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro olmak üzere iki yeni tablet çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Her iki cihaz da bu çeyrekte piyasaya sürülecek.
Ayrıca Bkz. "Supercell, Clash of Clans evreninden üç yeni oyun hazırlıyor"İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı
İçeriden alınan bilgilere göre Mi Pad 5'in standart versiyonu Mali-G77 MC9 grafik birimi ve 5G modem içeren sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1200 yonga setiyle gelecek.
Pro modeli beklenildiği üzere daha güçlü olacak. Cihazda Adreno 650 grafik birimi ve Snapdragon X55 5G modemi bir araya getiren sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 870 yonya seti görev yapacak. Ayrıca 50W hızlı şarj destekli 10.000 mAh pil içereceği söyleniyor.
2K ekran ve kalem desteği
Tüm bunlara ek olarak Mi Pad 5 Pro'nun 11 inç boyutunda, 120 veya 144 Hz tazeleme oranına sahip 2K ekranla karşımıza çıkacağına yönelik bilgiler var. Ayrıca stylus kalem desteği de iddialar arasında.
Yeni tabletlerin nasıl bir kamera konfigürasyonu ile donatılacakları henüz netleşmedi. Daha önceki sızıntılarda 20 megapiksel Sony IMX586 ana sensör ve 13 megapiksel geniş açılı lensten bahsedilmişti.
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ben üni'den mezun olalı 5 sene oldu. üni'de android tabletim çok işime yarıyordu. çift ekran, LAS (last app switcher), flaş belleği takıyorsun tüm dosyalarını görüyorsun. sd karta iştediğini atıyorsun. fare-klavye takıyorsun çalışıyor, sürükle bırakla soya atıyorsun, dosya yöneticisi ile istediğin dosyayı istediğin klasöre atıyorsun, istediğin klasörü açıyorsun.
benim her ders için ayrı klasörüm vardı. hatta kendi notlarımı da camscanner ile taratıp tabletten çalışırdım.
tüm bunları o zamanlar ipad ile yapmak imkansızdı. şimdi ise kısıtlı şekilde yapılıyor.
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