Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar

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Xiaomi'nin Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro olmak üzere iki yeni tablet çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Her iki cihaz da bu çeyrekte piyasaya sürülecek.

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Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı

İçeriden alınan bilgilere göre Mi Pad 5'in standart versiyonu Mali-G77 MC9 grafik birimi ve 5G modem içeren sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1200 yonga setiyle gelecek.

Pro modeli beklenildiği üzere daha güçlü olacak. Cihazda Adreno 650 grafik birimi ve Snapdragon X55 5G modemi bir araya getiren sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 870 yonya seti görev yapacak. Ayrıca 50W hızlı şarj destekli 10.000 mAh pil içereceği söyleniyor.

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2K ekran ve kalem desteği

Tüm bunlara ek olarak Mi Pad 5 Pro'nun 11 inç boyutunda, 120 veya 144 Hz tazeleme oranına sahip 2K ekranla karşımıza çıkacağına yönelik bilgiler var. Ayrıca stylus kalem desteği de iddialar arasında.

Yeni tabletlerin nasıl bir kamera konfigürasyonu ile donatılacakları henüz netleşmedi. Daha önceki sızıntılarda 20 megapiksel Sony IMX586 ana sensör ve 13 megapiksel geniş açılı lensten bahsedilmişti.

https://news.mydrivers.com/1/749/749060.htm

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