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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Supercell, Clash of Clans evreninden üç yeni oyun hazırlıyor

    Mobil platformun en popüler oyunlarından biri olan Clash of Clans'ın geliştirici şirketi Supercell, aynı evrende geçen üç yeni oyun daha geliştirdiğini duyurdu.
    03 Nisan 2021, 16:30 (1 hf.)
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    Mobil Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Supercell, Clash of Clans evreninden üç yeni oyun hazırlıyor
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    Clash of Clans ve Clash Royale'ın yaratılmasının arkasındaki Finli mobil oyun şirketi Supercell, genellikle yeni projelerini gizliyor. Ancak üretici geçtiğimiz gün, Clash evreninde yer alan bitmemiş üç mobil oyundan bahsettiği bir fragman yayınladı. Şirketin kişisel blogunda geliştirici, mevcut oyuncular için yeni fırsatlar sunduklarını ve yeni bir izleyici kitlesi için sınırları genişlettiklerini yazdı.

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    İlk oyun olan Clash Quest, kullanıcıların rakiplerle savaşmak için ızgara şeklindeki haritaya asker gönderdiği sıra tabanlı bir taktik macera strateji oyunu olacak. Bazı karakterler kendi başlarına saldırabilirler, ancak daha güçlü bir etki için savaşçıların güçlerini birleştirmeleri gerekir.

    Clash evreni genişliyor

    Clash Mini adlı ikinci oyunda, kullanıcılar savaşmak için klasik Clash karakterlerinin minyatürlerini kullanabilecekler. Son olarak, şirketin üçüncü geliştirdiği oyun olan Clash Heroes, Diablo tarzında yapılmış bir aksiyon macera oyunu olacak. Supercell, görsel benzerliklere rağmen yeni oyunların hiçbirinin, oynanış açısından Clash Royale veya Clans'a benzemeyeceğini açıkladı.

    Geliştirici, resmi blogunda Clash evreninin benzersiz bir oyun sistemi olduğunu belirtiyor. Düşmanlara baskın yapmaktan, kuleleri yıkmaktan, köylerden, arenalardan ve sadece bir oyundan daha fazlası. Kullanıcıların eğlenceli ve destansı anlar yaşayabileceği büyülü bir dünya. Bu nedenle, şirket bu alanı daha fazla oyuncuyla genişletmek istiyor.

    Her üç oyunun da oldukça erken bir geliştirme aşamasında olduğunu ve proje geliştikçe bir şekilde değişme olasılıklarının yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Şirket, yeni ürünlerin beta sürümlerinin ne zaman çıkacağını açıklamadı.



    https://supercell.com/en/news/message-clashers-everwhere-three-new-clash-games-development/7515/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/xpa3pF

    Yepyeni oyunlar bu sitede ilgilenenler linke tıklayarak ulaşabilirler.
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    F fırcasızressam 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hala oynayan var mıydı ya bu oyunu :)
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Baya guzel oyundu herseyi fulledim ama birakali 5 yil oldu vay anasini :)))
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pay to winin babası supercell anlaşılan paraya doymadı
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    El Prezidente (can ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    ben de önceden öyle derdim ama daha sonra Lilitjh Games (Rise of Kingdoms) ile tanıştım. şu an scell'i mumla arıyorum hatta allah scell'den razı olsun diyorum.
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    O osman1429 (Osman Yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok özgün oyunlar olmuş helal olsun(!)
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