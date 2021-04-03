Supercell, Clash of Clans evreninden üç yeni oyun hazırlıyor

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Clash of Clans ve Clash Royale'ın yaratılmasının arkasındaki Finli mobil oyun şirketi Supercell, genellikle yeni projelerini gizliyor. Ancak üretici geçtiğimiz gün, Clash evreninde yer alan bitmemiş üç mobil oyundan bahsettiği bir fragman yayınladı. Şirketin kişisel blogunda geliştirici, mevcut oyuncular için yeni fırsatlar sunduklarını ve yeni bir izleyici kitlesi için sınırları genişlettiklerini yazdı.

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İlk oyun olan Clash Quest, kullanıcıların rakiplerle savaşmak için ızgara şeklindeki haritaya asker gönderdiği sıra tabanlı bir taktik macera strateji oyunu olacak. Bazı karakterler kendi başlarına saldırabilirler, ancak daha güçlü bir etki için savaşçıların güçlerini birleştirmeleri gerekir.

Clash evreni genişliyor

Clash Mini adlı ikinci oyunda, kullanıcılar savaşmak için klasik Clash karakterlerinin minyatürlerini kullanabilecekler. Son olarak, şirketin üçüncü geliştirdiği oyun olan Clash Heroes, Diablo tarzında yapılmış bir aksiyon macera oyunu olacak. Supercell, görsel benzerliklere rağmen yeni oyunların hiçbirinin, oynanış açısından Clash Royale veya Clans'a benzemeyeceğini açıkladı.

Geliştirici, resmi blogunda Clash evreninin benzersiz bir oyun sistemi olduğunu belirtiyor. Düşmanlara baskın yapmaktan, kuleleri yıkmaktan, köylerden, arenalardan ve sadece bir oyundan daha fazlası. Kullanıcıların eğlenceli ve destansı anlar yaşayabileceği büyülü bir dünya. Bu nedenle, şirket bu alanı daha fazla oyuncuyla genişletmek istiyor.

Her üç oyunun da oldukça erken bir geliştirme aşamasında olduğunu ve proje geliştikçe bir şekilde değişme olasılıklarının yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Şirket, yeni ürünlerin beta sürümlerinin ne zaman çıkacağını açıklamadı.

https://supercell.com/en/news/message-clashers-everwhere-three-new-clash-games-development/7515/

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