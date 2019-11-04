Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi

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Xiaomi’nin merakla beklenen yeni akıllı saati Mi Watch, 5 Kasım'da Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Şirketin lansman kapsamında Mi CC9 Pro ve Mi TV 5 serisini de tanıtması bekleniyor.

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Apple Watch'a benzer bir tasarıma sahip olacak Mi Watch'un bazı görüntüleri daha önce internete düşmüştü. Akıllı saat bu kez Xiaomi TV üst düzey yöneticisi Li Xiaoshuang'ın bileğinde görüntülendi.

Karanlık modu destekleyecek

Yayınlanan fotoğrafta dört kenarı kavisli ve kare tasarım sunan bir akıllı saat görüyoruz. Ayrıca koyu arka planla çalışması Mi Watch'un "karanlık modu" destekleyeceğini gösteriyor.

Akıllı saat Mavi, Beyaz, Gri ve Siyah olmak üzere dört farklı kayış seçeneği ile gelecek. Ayrıca GPS, NFC, Wi-Fi/Bluetooth, eSIM ve hoparlör gibi özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Xiaomi Mi Watch ile ilgili tüm detayları yarınki lansman etkinliğinde öğreneceğiz.