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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi

    Xiaomi yarın tasarım olarak Apple Watch'a benzeyen yeni bir akıllı saat tanıtacak. Merakla beklenen Mi Watch, Xiaomi TV üst düzey yöneticisi Li Xiaoshuang'ın bileğinde görüntülendi.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi
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    Xiaomi’nin merakla beklenen yeni akıllı saati Mi Watch, 5 Kasım'da Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Şirketin lansman kapsamında Mi CC9 Pro ve Mi TV 5 serisini de tanıtması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir"

    Apple Watch'a benzer bir tasarıma sahip olacak Mi Watch'un bazı görüntüleri daha önce internete düşmüştü. Akıllı saat bu kez Xiaomi TV üst düzey yöneticisi Li Xiaoshuang'ın bileğinde görüntülendi.

    Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi

    Karanlık modu destekleyecek

    Yayınlanan fotoğrafta dört kenarı kavisli ve kare tasarım sunan bir akıllı saat görüyoruz. Ayrıca koyu arka planla çalışması Mi Watch'un "karanlık modu" destekleyeceğini gösteriyor.

    Akıllı saat Mavi, Beyaz, Gri ve Siyah olmak üzere dört farklı kayış seçeneği ile gelecek. Ayrıca GPS, NFC, Wi-Fi/Bluetooth, eSIM ve hoparlör gibi özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Xiaomi Mi Watch ile ilgili tüm detayları yarınki lansman etkinliğinde öğreneceğiz.



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    bkadem 2 hf. en beğenilen
    Adamlar ilk başta ürünü kopyalıyorlar sonra geliştirip özgün bir ürün haline getiriyorlar. Ama kabul edelim; eğer Xiaomi gibi bir firma olmasaydı çok pahalı oldukları oldukları için belkide bu tür teknolojileri kullanamayacaktık.
    Adamlar ilk başta ürünü kopyalıyorlar sonra geliştirip özgün bir ürün haline getiriyorlar. Ama kabul edelim; eğer Xiaomi gibi bir firma olmasaydı çok pahalı old...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    jamesesp 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    alaz1903 2 hf.
    Şayet pil ömründe ciddi anlamda fark yaratırlarsa bu saate geçecek kitle sel gibi olur. Akıllı saatlerin en büyük handikapı pil ömrü. Nokia/Withings hibrid akıllı saat ve Mi Band 4 kullanıyorum. İkisinin de 20 günü deviren pil ömürleri var. Yalnız Xiaomi iyi güzel bir şeyler geliştiriyor da, daha ülkemizde resmi olarak satılan Mi Band 4'e Türkçe dil desteği bile veremedi. Olay sadece üretmek değil, ürettikten sonra desteği ve geliştirmeyi hiç kesmemek, kullanıcı memnuniyetini alınan geribildirimlere göre arttırmak.
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    mustafacan03 2 hf.
    Mi band 4 aldım çok memnunum. Bunda konuşma özelliği ve 3 gün batarya versin 700-800 ederi var.
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    Johnny Silverhand 2 hf.
    Mi band 4 keyifle kullanıyorum. Pazarımıza uygun bir meblağ ile girerse gayet alınabilir.
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    BekirTemel 2 hf.
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    Kerim5100 2 hf.
    Muhtemelen eSIM'li olacağı için resmi yollardan gelmez. Getiren de üzen bir fiyattan getirirmiş gibi geliyor ama bakalım hayırlısı...
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    mck94 2 hf.
    Cok kaba duruyor kolda.
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    xxxx1 2 hf.
    Çin dünya için bir şans.



    Ana kart ve elektronik ürünlerdeki mühendislik başarısı, bizim gibi üretmeyen ülkeler için ürünlere kısmen ulaşılabilirlik sağladı.



    Eu ,Us, Japonya gibi ülkelere kalsaydık hala en kıytırık pc lere ,3000,5000$ dolar 6ay çalışıyorduk !
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    0MG90 2 hf.
    Fiyatı uygun olursa satış rekoru kırar
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    Rachsuchtig 2 hf.
    Umarım çok pahalı olmaz da alabiliriz.
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