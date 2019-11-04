Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir

Xiaomi geçtiğimiz Eylül ayında her tarafı ekranla kaplı bir akıllı telefon tanıtmıştı. Sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken Mi Mix Alpha'yı geliştirmek için 1.000 mühendisin çalıştığı ve 70 milyon dolar para harcandığı belirtildi.

Ayrıca Bkz. "iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı"

İnternete sızdırılan patente bakılırsa Apple da benzer bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Zira açığa çıkan detaylar etrafı esnek ekranla sarılı bir cihaz gösteriyor. Yani tıpkı Mi Mix Alpha gibi neredeyse her tarafı ekranla kaplı bir telefon tarif edilmiş.

Tam Boyutta Gör

Yeni bir patent değil

Bu arada bunun yeni bir patent başvurusundan ziyade bir "devam patenti" olduğunu belirtmek gerekir. Patently Apple'a göre Apple'ın bu teknolojiyle ilgili 13 adet patenti var. Hatta ilk patent 2013 yılına kadar uzanıyor.

Apple'ın bu teknolojiye bu kadar kafa yorması gerçeğe dönüşme ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor. Ancak bunun bir garantisinin olmadığını da unutmamak gerek. İlk patent başvurusu altı yıl öncesine dayanan bu ekranı bir iPhone'da görüp görmeyeceğimizi ise zaman gösterecek.

https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/11/apple-updates-their-iphone-with-a-wrap-around-display-patent-confirming-a-glass-housing-with-a-looping-display.html