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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir

    Xiaomi kısa bir süre önce fütüristik tasarıma sahip bir akıllı telefon tanıtmıştı. Apple'ın da her tarafı ekranla kaplı Mi Mix Alpha gibi bir cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir

    Xiaomi geçtiğimiz Eylül ayında her tarafı ekranla kaplı bir akıllı telefon tanıtmıştı. Sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken Mi Mix Alpha'yı geliştirmek için 1.000 mühendisin çalıştığı ve 70 milyon dolar para harcandığı belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı"

    İnternete sızdırılan patente bakılırsa Apple da benzer bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Zira açığa çıkan detaylar etrafı esnek ekranla sarılı bir cihaz gösteriyor. Yani tıpkı Mi Mix Alpha gibi neredeyse her tarafı ekranla kaplı bir telefon tarif edilmiş.

    Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir
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    Yeni bir patent değil

    Bu arada bunun yeni bir patent başvurusundan ziyade bir "devam patenti" olduğunu belirtmek gerekir. Patently Apple'a göre Apple'ın bu teknolojiyle ilgili 13 adet patenti var. Hatta ilk patent 2013 yılına kadar uzanıyor.

    Apple'ın bu teknolojiye bu kadar kafa yorması gerçeğe dönüşme ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor. Ancak bunun bir garantisinin olmadığını da unutmamak gerek. İlk patent başvurusu altı yıl öncesine dayanan bu ekranı bir iPhone'da görüp görmeyeceğimizi ise zaman gösterecek.



    https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/11/apple-updates-their-iphone-with-a-wrap-around-display-patent-confirming-a-glass-housing-with-a-looping-display.html Yorum Yaz
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    Galatas4ray 2 hf. en beğenilen
    Evet hazımsız editör yazdığım mesajı sildin ama yine yazıyorum banlamazsan adam değilsin



    Yazdığım mesaj aynen şu şekilde.



    "Varsayım haberlerden ne zaman vazgeçeceksiniz"
    Evet hazımsız editör yazdığım mesajı sildin ama yine yazıyorum banlamazsan adam değilsin Yazdığım mesaj aynen şu şekilde. "V...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Galatas4ray 2 hf. alaz1903
    Bu editör yapacak haber bulamıyor hep böyle haberler yayınlıyor tepkim ona ve kafasına uymayan mesajları siliyor.Şunu yanlış yazdın diye uyarıp kaynak gösteriyorsun benim dediğim dedik diyip mesajını siliyor.
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    alaz1903 2 hf. Galatas4ray
    Anladım Hocam, mesajların herhangi bir hakaret içermiyorsa silinmemesi ve eleştirilere açık olunması tabii ki her sağlıklı platformun olmazsa olmazı olmalı. Eleştirinizde doğruluk payı varsa teşekkür edilip gereği yapılmalı. Yok yanlışlıklar içeriyorsa o zaman da editör tarafından silinmek yerine uygunca cevabı verilmeli.Sonuç olarak mesajınızın herhangi bir kuraldışılık içermediği halde silinmesi hoş değil.
    Ben ilk iletiyi söylenti haberlere verdiğiniz tepki için yazmıştım ki o da benim düşüncem.
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    Fashionality 2 hf.
    gorseldeki telefonun ekranindaki ikonlar iOS 6 ve oncesi, ayrica lightning girisi yerine eski 30 pin baglanti girisi var... dolayisiyla cok eski bir patent ve Apple'in bu tip bir cihaz yapmasi gibi bir durumun olasiligi cok dusuk... bu kadar eski patetlere gore bir varsayimda bulunup bunu buyuk bir habermis gibi gostermek ne kadar dogru orasi tartisilir...
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    ST4LK3R 2 hf.
    Eskiden Xaoimi Apple'ı taklit ederdi.
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    homebird 2 hf.
    Başkası benzerini yaparsa "patent ihlali", Apple yaparsa " devam patenti"
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    Galatas4ray 2 hf. en beğenilen
    Evet hazımsız editör yazdığım mesajı sildin ama yine yazıyorum banlamazsan adam değilsin



    Yazdığım mesaj aynen şu şekilde.



    "Varsayım haberlerden ne zaman vazgeçeceksiniz"
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    alaz1903 2 hf. Galatas4ray
    Hocam sonuç olarak Apple böyle bir patent almış mı almış. Neden haber değeri taşımasın ki? Sizi ilgilendirmiyorsa diğer haberleri okursunuz olur biter. Ayrıca dünyaca ünlü bütün teknoloji sitelerinde "RUMORS" adı verilen ve bu şekilde söylentilere/rivayetlere dayanan haber köşeleri vardır. Bu haberler teknoloji ile ilginenen camianın olmazsa olmazıdır. Süreç içerisinde bazıları gerçekleşir, bazıları da rivayet olarak kalır. Bu kadar tepki verecek, rahatsız olacak ne var anlam veremedim.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    DH Misafiri 2 hf.
    zsesli nin faydası olacakmı acaba kaç sene sonra
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    Godolphin 2 hf.
    Aman oyle bir hataya dusmesin..
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    Erasmus78 2 hf.
    Böyle bir cihazın işlevsel olabilmesi için ekran camlarının Safir olması şart oğlu şart. Yoksa korumak mümkün değil bu cihazı.
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    Matt_Murdock 2 hf.
    Geç kaldın be apple
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    FightForBeer 2 hf.
    15 sene sonra olabilir ama.
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    Apple, patent ve
    6 etiket daha iPhone mi mix alpha xiaomi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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