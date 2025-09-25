Xiaomi Watch S4 41mm, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çift bant GNSS modülüyle 41 mm Xiaomi Watch S4, güvenilir GPS takibi sunarak bisiklet ve yürüyüş gibi açık hava aktiviteleri için ideal bir seçim haline geliyor. Xiaomi, akıllı saatin kayak ve yüzme dahil 150’den fazla spor modunu desteklediğini de söylüyor.
Wear OS yerine HyperOS 2 işletim sistemi üzerinde çalışan Xiaomi Watch S4, hafif kullanımda 8 güne kadar pil ömrü sunuyor. Diğer öne çıkan özellikler arasında; özelleştirilebilir araç takımları, dönen crown, bağlı telefonu uzaktan kontrol etmek için vlog modu ve SOS düğmesi bulunuyor.