Xiaomi Watch S4 41mm, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi Watch S4 41mm, Haziran 2025'te Çin'de tanıtılmıştı, 24 Eylül’de küresel olarak satışa çıktı. Xiaomi 15T serisiyle birlikte Xiaomi Türkiye mağazasında yeni satışa çıkan ürünler arasında yer alıyor ve kısa süreliğine indirimli.

Xiaomi Watch S4 41mm Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Watch S4 41mm, Mi Store’da 7.899 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Bu fiyat, kısa süreliğine geçerli olup normalde saatin fiyatı 8.899 TL olarak listeleniyor. Watch S4 41mm modelin siyah ve beyaz dışında mint yeşili, günbatımı ışıltısı olarak adlandırılan farklı renk seçenekleri mevcut. Seçilen renge göre kayışlar değiştiğinden fiyat da değişiyor. En pahalı model Milanese kayışlı model; 11.999 TL.

Xiaomi Watch S4 41mm özellikleri

Tam Boyutta Gör İnce ve kompakt tasarımlı Xiaomi Watch S4 41mm akıllı saat, 1.32 inç AMOLED ekrana sahip. Bu ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük, 1500 nit'e kadar parlaklık sağlıyor. Saat, özellikle fiziksel efor sırasında hassas ölçümler sağladığı söylenen yeniden tasarlanmış kalp atış hızı modülüyle geliyor. Uyku takibi desteği mevcut ve saat, daha iyi uyku alışkanlığı oluşturmak için 21 günlük uyku optimizasyonu rehberi sunuyor. Aryıca cilt sıcaklığı takibi özelliğiyle geliyor ve gelişmiş kadın âdet döngüsü takibi sunuyor.

Çift bant GNSS modülüyle 41 mm Xiaomi Watch S4, güvenilir GPS takibi sunarak bisiklet ve yürüyüş gibi açık hava aktiviteleri için ideal bir seçim haline geliyor. Xiaomi, akıllı saatin kayak ve yüzme dahil 150’den fazla spor modunu desteklediğini de söylüyor.

Wear OS yerine HyperOS 2 işletim sistemi üzerinde çalışan Xiaomi Watch S4, hafif kullanımda 8 güne kadar pil ömrü sunuyor. Diğer öne çıkan özellikler arasında; özelleştirilebilir araç takımları, dönen crown, bağlı telefonu uzaktan kontrol etmek için vlog modu ve SOS düğmesi bulunuyor.

