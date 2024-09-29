Xiaomi’nin yeni robot süpürgesi; süpürme, silme, yıkama ve kurutma yeteneklerine sahip

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Xiaomi, ev temizliği teknolojisinde yeni bir adım atarak Mijia M40 süpürme ve silme robotunu piyasaya sürdü. Bu kompakt cihaz, süpürme, silme, yıkama ve kurutma işlevlerini bir araya getirerek kullanıcılarına tam kapsamlı bir temizlik deneyimi sunuyor. Şirketin yakın zamanda duyurduğu Mijia H40’tan sonra gelen bu ürün, oldukça güçlü özelliklerle donatılmış.

Mijia M40, 12,000Pa gücünde bir emiş sistemi ile donatılmış durumda. Bu güçlü emiş sistemi, zorlayıcı kirleri ve tozları etkin bir şekilde temizlerken, fırçaların saçlarla dolanmasının önüne geçiyor. Xiaomi’nin HyperOS Connect sistemiyle çalışan robot, diğer Xiaomi akıllı ev cihazlarıyla da uyumlu çalışıyor ve tam bir ekosistem entegrasyonu sağlıyor.

LDS lazer navigasyon sistemi sayesinde, robot evin tamamını 360 derece tarayarak en doğru temizlik rotasını planlıyor. Yüksekliği 20 mm’ye kadar olan engellerin üzerinden kolayca geçebilen cihaz, farklı yüzeylerde sorunsuz hareket edebiliyor. 5200mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım sunan bu robot, geniş evlerde bile performansından ödün vermeden çalışıyor.

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Robotun öne çıkan özelliklerinden biri de çift mekanik kola sahip olması. Bu kolların ilki köşe temizliğinde hassasiyet sağlarken, diğeri kenar temizliği için özel olarak tasarlanmış bir paspas görevi görüyor. Bu kolların esnek yapısı sayesinde farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabiliyor. Test aşamalarında 500,000’den fazla geri çekme döngüsüne tabi tutulan bu kollar, uzun ömürlü kullanım vadediyor.

Mijia M40, 70°C sıcak suyla kendi kendini temizleyebilen bir tabana sahip. Mop temizliğinin ardından robot, kendisini sıcak hava ile iki saat içinde kurutarak kötü koku ve küf oluşumunu önlüyor. Cihaz, ayrıca bir toz toplama sistemine sahip ve toz torbasının yalnızca 75 günde bir boşaltılması yeterli oluyor. Bu da kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Xiaomi Mijia uygulamasıyla kontrol edilebilen robot, uzaktan yönetim imkânı sunuyor. Uygulama üzerinden temizlik zamanlamaları, belirli alanlarda temizlik kısıtlamaları ve farklı yüzeyler için temizlik tercihleri ayarlanabiliyor. Ayrıca cihaz, Xiaomi’nin sesli asistanı XiaoAI ile sesli komutlarla da kontrol edilebiliyor.

Mijia M40, iki farklı versiyonla satışa sunuluyor. Standart su tankı versiyonu 427 dolar, otomatik su beslemeli model ise 484 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşuyor. Ön siparişler 28 Eylül itibarıyla alınmaya başlandı ve cihaz, Xiaomi’nin resmi satış kanallarından daha geniş bir kitleye ulaşacak.

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Xiaomi Mijia M40 resmen satışa sunuldu, işte özellikleri ve fiyat