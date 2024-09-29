Xiaomi’nin yeni robot süpürgesi; süpürme, silme, yıkama ve kurutma yeteneklerine sahip

Xiaomi, ev temizliği teknolojisinde yeni bir adım atarak Mijia M40 süpürme ve silme robotunu piyasaya sürdü. Bu kompakt cihaz, süpürme, silme, yıkama ve kurutma işlevlerini bir araya getirerek kullanıcılarına tam kapsamlı bir temizlik deneyimi sunuyor. Şirketin yakın zamanda duyurduğu Mijia H40’tan sonra gelen bu ürün, oldukça güçlü özelliklerle donatılmış.
Mijia M40, 12,000Pa gücünde bir emiş sistemi ile donatılmış durumda. Bu güçlü emiş sistemi, zorlayıcı kirleri ve tozları etkin bir şekilde temizlerken, fırçaların saçlarla dolanmasının önüne geçiyor. Xiaomi’nin HyperOS Connect sistemiyle çalışan robot, diğer Xiaomi akıllı ev cihazlarıyla da uyumlu çalışıyor ve tam bir ekosistem entegrasyonu sağlıyor.
LDS lazer navigasyon sistemi sayesinde, robot evin tamamını 360 derece tarayarak en doğru temizlik rotasını planlıyor. Yüksekliği 20 mm’ye kadar olan engellerin üzerinden kolayca geçebilen cihaz, farklı yüzeylerde sorunsuz hareket edebiliyor. 5200mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım sunan bu robot, geniş evlerde bile performansından ödün vermeden çalışıyor.
Robotun öne çıkan özelliklerinden biri de çift mekanik kola sahip olması. Bu kolların ilki köşe temizliğinde hassasiyet sağlarken, diğeri kenar temizliği için özel olarak tasarlanmış bir paspas görevi görüyor. Bu kolların esnek yapısı sayesinde farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabiliyor. Test aşamalarında 500,000’den fazla geri çekme döngüsüne tabi tutulan bu kollar, uzun ömürlü kullanım vadediyor.
Mijia M40, 70°C sıcak suyla kendi kendini temizleyebilen bir tabana sahip. Mop temizliğinin ardından robot, kendisini sıcak hava ile iki saat içinde kurutarak kötü koku ve küf oluşumunu önlüyor. Cihaz, ayrıca bir toz toplama sistemine sahip ve toz torbasının yalnızca 75 günde bir boşaltılması yeterli oluyor. Bu da kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.
Xiaomi Mijia uygulamasıyla kontrol edilebilen robot, uzaktan yönetim imkânı sunuyor. Uygulama üzerinden temizlik zamanlamaları, belirli alanlarda temizlik kısıtlamaları ve farklı yüzeyler için temizlik tercihleri ayarlanabiliyor. Ayrıca cihaz, Xiaomi’nin sesli asistanı XiaoAI ile sesli komutlarla da kontrol edilebiliyor.
Mijia M40, iki farklı versiyonla satışa sunuluyor. Standart su tankı versiyonu 427 dolar, otomatik su beslemeli model ise 484 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşuyor. Ön siparişler 28 Eylül itibarıyla alınmaya başlandı ve cihaz, Xiaomi’nin resmi satış kanallarından daha geniş bir kitleye ulaşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu