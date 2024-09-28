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    Heyecanla beklenen Oppo Find X8’in gerçek görüntüsü sızdırıldı

    Oppo’nun merakla beklenen yeni amiral gemisi Oppo Find X8, uzun zamandır sızıntılarla kendini hatırlatıyordu. Oppo Find X8'in gerçek görüntüsü ise ilk defa bu kadar net bir şekilde görüldü.

    Heyecanla beklenen Oppo Find X8’in gerçek görüntüsü sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X8, sızdırılan yeni görüntülerle birlikte hem ön hem de arka tasarımı hakkında ipuçları veriyor. Cihazın ön yüzü ince ve simetrik çerçeveleriyle dikkat çekerken, iPhone benzeri bir estetik sunuyor. Bununla birlikte, arka yüzeyi de büyük bir ilgi topladı. Sızdırılan görüntüler, Oppo’nun Find X8 modelinde düz kenarları tercih ettiğini ve arka kamera yerleşiminin OnePlus Open’a benzediğini gösteriyor.

    Cihazın arka tarafında, üç kamera sensörüne sahip büyük bir kamera adası bulunuyor. Bu kamera adasının ortasındaki “H” logosu, Oppo’nun Hasselblad ile kamera yazılımı ve renk doğruluğu konusunda işbirliği yaptığını doğruluyor. Cihazın genel boyutları önceki modeline göre daha küçük gözükürken, kamera çıkıntısının da daha az belirgin olduğu görülüyor.

    Performans açısından ise Oppo Find X8’in MediaTek’in yeni nesil Dimensity 9400 çipsetiyle donatılacağı konuşuluyor. Geekbench testlerinde hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında yüksek puanlar alan bu çipset, cihazın güçlü performans sunacağını gösteriyor.

    Find X8’in pil kapasitesi de dikkat çekici. Cihaz, 5.700mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve kablosuz şarjı destekleyecek. Find X8 Pro modelinde ise 5.800mAh batarya yer alacak ve bu model 50W kablosuz şarjı da destekleyecek. Her iki model de 80W kablolu hızlı şarj özelliği sunacak. Ayrıca serinin IP69 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı, bildirim kaydırma anahtarı ve özel bir kamera kontrol butonu gibi ek özelliklerle donatılacağı belirtiliyor.

    Bu yeni serinin özellikle tasarım ve performans anlamında büyük yenilikler sunması bekleniyor ve cihazın piyasaya çıkışı teknoloji meraklıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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