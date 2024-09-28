Heyecanla beklenen Oppo Find X8’in gerçek görüntüsü sızdırıldı

Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X8, sızdırılan yeni görüntülerle birlikte hem ön hem de arka tasarımı hakkında ipuçları veriyor. Cihazın ön yüzü ince ve simetrik çerçeveleriyle dikkat çekerken, iPhone benzeri bir estetik sunuyor. Bununla birlikte, arka yüzeyi de büyük bir ilgi topladı. Sızdırılan görüntüler, Oppo’nun Find X8 modelinde düz kenarları tercih ettiğini ve arka kamera yerleşiminin OnePlus Open’a benzediğini gösteriyor.
Cihazın arka tarafında, üç kamera sensörüne sahip büyük bir kamera adası bulunuyor. Bu kamera adasının ortasındaki “H” logosu, Oppo’nun Hasselblad ile kamera yazılımı ve renk doğruluğu konusunda işbirliği yaptığını doğruluyor. Cihazın genel boyutları önceki modeline göre daha küçük gözükürken, kamera çıkıntısının da daha az belirgin olduğu görülüyor.
Performans açısından ise Oppo Find X8’in MediaTek’in yeni nesil Dimensity 9400 çipsetiyle donatılacağı konuşuluyor. Geekbench testlerinde hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında yüksek puanlar alan bu çipset, cihazın güçlü performans sunacağını gösteriyor.
Find X8’in pil kapasitesi de dikkat çekici. Cihaz, 5.700mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve kablosuz şarjı destekleyecek. Find X8 Pro modelinde ise 5.800mAh batarya yer alacak ve bu model 50W kablosuz şarjı da destekleyecek. Her iki model de 80W kablolu hızlı şarj özelliği sunacak. Ayrıca serinin IP69 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı, bildirim kaydırma anahtarı ve özel bir kamera kontrol butonu gibi ek özelliklerle donatılacağı belirtiliyor.
Bu yeni serinin özellikle tasarım ve performans anlamında büyük yenilikler sunması bekleniyor ve cihazın piyasaya çıkışı teknoloji meraklıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu