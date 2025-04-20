Xiaomi Smart Camera 4 tanıtıldı: 4K kalite, yapay zeka ve uygun fiyat

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Xiaomi, akıllı ev sistemlerine yönelik ürün yelpazesini yeni bir güvenlik kamerasıyla genişletti. Smart Camera 4 adıyla tanıtılan bu kompakt cihaz, 4K görüntü kalitesi, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve güçlü gizlilik önlemleriyle dikkat çekiyor. Üstelik yalnızca 34 dolarlık fiyatıyla da oldukça iddialı.

Kamerada yer alan 8 megapiksellik sensör, 3840 x 2160 çözünürlükte video kaydı sunuyor. Geniş f/1.6 diyafram açıklığına sahip lens yapısı sayesinde, düşük ışıkta bile net görüntüler elde edilebiliyor. HDR desteği ise gün ışığında ve karanlıkta görüntü dengesini başarıyla koruyor. Xiaomi’nin geliştirdiği özel yapay zeka çipi MJA1, insan, evcil hayvan, bebek sesi ve olağandışı sesleri yerel olarak analiz edebiliyor. Bu sayede hem daha hızlı tepki veriyor hem de veriler dışa aktarılmadan gizliliği koruyor.

Gece görüşü için görünmeyen 940nm kızılötesi ışık kullanan kamera, 10 metreye kadar net görüntü sağlayabiliyor. Ayrıca karanlık ortamlarda siyah-beyaza geçmeden önce mümkün olduğunca renkli görüntü sunmaya devam ediyor. İki yönlü ses iletimi ve Wi-Fi 6 desteği de bağlantı kalitesini ve iletişimi güçlendiriyor.

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Kamera, 360 derece yatay ve 109 derece dikey açıyla dönebilen motorlu başlık sayesinde, geniş bir görüş alanı sunuyor. Kullanıcılar manuel kontrolün yanı sıra belirli alanlar için takip rotaları da tanımlayabiliyor. Depolama seçenekleri arasında 256 GB’a kadar microSD kart, NAS ve şifreli bulut yedekleme yer alıyor. Videolar ise daha az yer kaplayan H.265 formatında kaydediliyor.

Fiziksel lens kapağı, şifreli veri iletimi ve özel güvenlik çipiyle donatılan kamera, gizliliği merkeze alıyor. Xiaomi'nin HyperOS ekosistemiyle tam uyum içinde çalışan cihaz, diğer akıllı ürünlerle etkileşim kurabiliyor, sesli komutlara yanıt verebiliyor. Kutudan 64 GB microSD kart hediyesiyle çıkması da kullanıcıya küçük ama işlevsel bir avantaj sunuyor.

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Xiaomi Smart Camera 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı